W poprzednim, 942. epizodzie doszło do dramatycznych wydarzeń. Dzięki intrydze Cansel i bezlitosnym działaniom podwładnych Trucizny, mały Yusuf oraz Nana zostali nagle uprowadzeni przez bezwzględnych oprawców. Ta wstrząsająca sytuacja kompletnie załamała Poyraza. Mężczyzna czuł się winny całemu zajściu i obiecał sobie, że natychmiast odzyska chłopca i swoją ukochaną. Nie zdawał sobie jednak sprawy z niesamowitej odwagi przetrzymywanej kobiety, która wykorzystała moment nieuwagi porywaczy i zdołała zbiec w nieznane rejony lasu.

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Nana ucieka przed zbirami w 943. odcinku serialu "Dziedzictwo"

W nadchodzącym 943. odcinku konflikt osiągnie punkt krytyczny, a leśne ostępy zmienią się w miejsce brutalnej konfrontacji. Przerażona uciekinierka podejmie desperacką próbę ocalenia własnego życia. Na krótką chwilę uda jej się połączyć telefonicznie z Poyrazem, aby zdradzić mu swoje dokładne współrzędne. Niestety sytuacja potoczy się bardzo tragicznie. Bandyci dowodzeni przez demonicznego Truciznę dotrą na miejsce szybciej niż spieszący na ratunek partner Nany. Przestępca nie wykaże żadnej litości i wbije w ciało bezbronnej ofiary strzykawkę z toksyczną substancją. Tym samym gangster z premedytacją zaplanuje dla niej niezwykle bolesną i powolną agonię.

- Za kilka godzin będzie po tobie. Będziesz konać w męczarniach, miotając się. To jest twoja kara, ale to jeszcze nie koniec. Umierając będziesz tęsknić za Yusufem... - mówi Trucizna do Nany.

Brutalna zemsta Poyraza. Bohater ratuje ukochaną

Tuż po wstrzyknięciu śmiercionośnej dawki, na polanie pojawi się wściekły Poyraz. Widok ukochanej zwijającej się z bólu doprowadzi go do skrajnej furii i całkowicie pozbawi zdrowego rozsądku. Mężczyzna rzuci się na przywódcę gangu i w bezlitosnej walce zabije Truciznę, ostatecznie kończąc jego kryminalną ścieżkę. Czas będzie jednak odgrywał kluczową rolę, ponieważ toksyna zacznie siać spustoszenie w organizmie. Zrozpaczony bohater szybko podniesie nieprzytomną Nanę i błyskawicznie wyruszy do najbliższej placówki medycznej. Zszokowani lekarze na oddziale ratunkowym od razu przystąpią do dramatycznej walki o gasnące życie pacjentki. Dalsze losy tej dwójki stoją pod ogromnym znakiem zapytania.

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Gdzie oglądać nowe odcinki tureckiego hitu "Dziedzictwo"?

Produkcję "Dziedzictwo" można śledzić regularnie przez cały tydzień. Telewizyjna Jedynka emituje kolejne epizody o godzinie 16:05. Omawiany 943. odcinek zadebiutuje na antenie we wtorek 9 czerwca 2026 roku. Osoby niemogące zasiąść wtedy przed odbiornikami mają alternatywę w postaci platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie dotychczasowe i premierowe materiały.

Fani formatu mogą również sprawdzić swoją wiedzę o ulubionych bohaterach, rozwiązując popularne quizy typu "prawda czy fałsz" dostępne dla widzów tego wielkiego tureckiego przeboju.

"Dziedzictwo" – fabuła i główna obsada serialu

Główną osią fabularną telenoweli są losy dwóch córek Yusufa, czyli Seher i Kevser. Rodzina żyje w zgodzie, dopóki Kevser nie bierze ślubu z majętnym przedstawicielem rodu Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, ale niedługo potem traci męża. Następnie zapada na śmiertelną chorobę i w ostatnich chwilach życia prosi swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim chłopcem. Po śmierci matki mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i despotycznego Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują: