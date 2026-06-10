Złoty chłopak, odcinek 411: Halis Korhan chce umrzeć! Żegna się z bliskimi - ZDJĘCIA

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Wydarzenia z 310. odcinka pokazały, jak Wielka Pani zataiła przed służbami wypadek Aysen, by Suna uniknęła kłopotów z prawem. Ta z kolei przewiozła ranną do placówki medycznej i podjęła decyzję o ucieczce z Abidinem. Kiedy Aysen odzyskała świadomość, oskarżyła Sunę o zepchnięcie ze schodów, ale na razie postanowiła nie ujawniać tego faktu innym, knując bezlitosny plan zemsty.
Złoty chłopak, odc. 311: Rodzina Korhanów w szoku po decyzji Halisa
W nadchodzącym odcinku Ferit z bólem serca poinformuje bliskich, że Halis postanowił zrezygnować z leczenia i świadomie czeka na śmierć. Ta dramatyczna wiadomość zjednoczy skłóconą rodzinę Korhanów. Zrozpaczeni krewni postanowią zrobić wszystko, by przekonać nestora rodu do zmiany decyzji i dalszej walki o powrót do zdrowia.
Złoty chłopak, odc. 311: Suna i Abidin walczą o wspólną przyszłość
Tymczasem Suna i Abidin będą kontynuować przygotowania do potajemnej ucieczki ze Stambułu. Ich plany mogą jednak lec w gruzach za sprawą Wielkiej Pani, która zapowie, że za wszelką cenę powstrzyma zakochanych przed opuszczeniem miasta.
Złoty chłopak, odc. 311: Aysen szantażuje ciężarną Sunę
Sytuację Suny skomplikuje również Aysen. Przebywająca w szpitalu kobieta zacznie grozić ciężarnej rywalce ujawnieniem prawdy o jej wypadku, co ściągnie na dziewczynę ogromne niebezpieczeństwo.
Złoty chłopak: gdzie i kiedy oglądać serial TVP?
Emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 311. odcinek zadebiutuje w piątek, 12 czerwca 2026 roku. Codzienna dawka telewizyjnej rozrywki gwarantuje wgląd w najnowsze losy Ferita, Seyran oraz Sinana i innych postaci tej tureckiej produkcji.
Kto występuje w tureckim hicie Złoty chłopak? Obsada
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet