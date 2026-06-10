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Zagrożenie nad Deryą zawisło już w 943. odsłonie serialu. To wtedy Ferit, pragnąc ochronić Ayse przed groźnymi zamiarami Deryi, podjął radykalne kroki. Mężczyzna zamontował w mieszkaniu kobiety urządzenia podsłuchowe, by zdobyć jednoznaczne dowody winy. Derya jednak szybko zorientowała się w sytuacji. Odkrycie podsłuchu uświadomiło jej, że przeciwnik rozszyfrował jej plany. Wiedząc, że w każdej chwili mogą pojawić się mundurowi, postanowiła niezwłocznie podjąć działania ratunkowe.
Derya ucieka przed policją w 944. odcinku serialu "Dziedzictwo"
Derya znalazła się w potrzasku i w 944. epizodzie stawia wszystko na jedną kartę. Korzystając ze wsparcia oddanego Utku, inicjuje skomplikowaną ucieczkę, która ma pomóc jej wymknąć się z policyjnych rąk. Ryzyko jest ogromne, a cel jasny. Kobieta zamierza niepostrzeżenie opuścić kraj i zniknąć bez śladu. Najbliższe odcinki odpowiedzą na pytanie, czy ten ryzykowny krok zagwarantuje jej wolność, czy funkcjonariusze zdążą zareagować, zanim podejrzana ulotni się na dobre.
Gdzie i kiedy oglądać 944. odcinek "Dziedzictwa"?
Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 944. odcinka przypadnie na środę, 10 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym umknie telewizyjna transmisja, znajdą powtórki i wcześniejsze epizody na platformie streamingowej TVP VOD.
"Dziedzictwo" - obsada i zarys fabuły
Historia kręci się wokół sióstr Seher i Kevser, wychowanych w skromnym, lecz pełnym miłości domu przez ojca, Yusufa. Życie obu kobiet ulega zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za mężczyznę z zamożnej rodziny Kyrymly. Para ma syna, któremu nadają imię Yusuf. Szczęście nie trwa długo - Kevser traci męża, a później zapada na śmiertelną chorobę. Umierając, błaga siostrę o zaopiekowanie się jej 5-letnim dzieckiem. Po jej odejściu, mały Yusuf trafia pod skrzydła oschłego i surowego Yamana. Seher decyduje się podjąć walkę o odzyskanie siostrzeńca.
Na ekranie pojawiają się między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (grający Yusufa)
- Gülderen Güler (wcielająca się w Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (w roli Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)