Panna młoda, odcinek 127. Cihan traci przez skandal, a Hancer znów pod ostrzałem Mukkader

"Panna młoda" zadebiutowała w Polsce na początku 2026 roku na kanale TVP2, wypełniając lukę po zakończeniu "Miłości i nadziei". W samej Turcji jej premiera odbyła się w 2024 roku. Co przyniesie kontynuacja losów głównych bohaterów? Oto szczegółowe streszczenie 127. odcinka serialu.

"Panna młoda" odcinek 127 – streszczenie. Emisja 22 czerwca 2026 w TVP2

Fabuła 127. odsłony "Panny młodej" zapowiada się intrygująco. Hancer znajduje się pod pręgierzem zarzutów ze strony Beyzy i Mukadder. Tymczasem sama dziewczyna zaczyna przypuszczać, że za przeciekami do mediów stoi Nusret. Sinem nie wyobraża sobie powrotu do rodzinnego domu. Przez narastający skandal biznes Cihana notuje znaczące spadki. Dodatkowo Derya zostaje ofiarą kradzieży, a winną okazuje się jej lokatorka.

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"Panna młoda" – ile odcinków liczy serial i kiedy nastąpi finał produkcji?

"Panna młoda" zalicza się do grona bardzo rozbudowanych tureckich telenowel. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których mieści się 325 dwugodzinnych odcinków. W polskich warunkach epizody zostaną poddane podziałowi, co znacznie zwiększy ich ogólną pulę. Biorąc pod uwagę fakt, że nad Bosforem wciąż powstają nowe odcinki, ostateczna długość serialu pozostaje zagadką. Pewne jest jednak to, że na pożegnanie z Hançer i Cihanem przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat.

Turecki serial "Panna młoda" - obsada. Kto wciela się w główne role?

Na ekranie prym wiodą Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Oprócz nich w serialu pojawia się plejada innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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