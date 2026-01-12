Koniec Miłość i nadzieja. Tak będzie wyglądał ślub Sili i Kuzeya w ostatnim 377 odcinku! Piękny finał historii ich miłości - ZDJĘCIA

Ostatni 377 odcinek "Miłość i nadzieja" - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 377 odcinku "Miłość i nadzieja" wreszcie dojdzie do chwili, na którą czekają wszyscy fani wątku Sili i Kuzeya. Ta miłość nigdy nie była prosta. Prawnik został zmanipulowany i jakiś czas tkwił w podejrzanym małżeństwie z Bahar. On i domownicy rezydencji byli wręcz przekonani, że Sila i Bahar to siostry. Dlatego też, aż takim skandalem okazało się wielkie uczucie prawnika do pięknej Sili. Przez cały czas intencje Bahar i jej matki Cavidan nie były czyste. Manipulowały, by mieć wygodne życie, ale pełne kłamstw i knucia. Powoli wszyscy mieli dość okrutnych zachować dwóch kobiet. Na szczęścia Kuzey dzielnie walczył o możliwość związku z Silą.

Tragiczne wydarzenia przed ślubem Sili i Kuzeya w 377 odcinku "Miłość" i nadzieja"

Do ślubu Kuzeya i Sili dojdzie po tragicznych wydarzeniach z udziałem Bahar i Cavidan, które znów wykorzystają naiwność dziewczyny. Wmówią jej, że czas wyjaśnić wszelkie niedopowiedzenia z przeszłości, a tak naprawdę zlecą Alperowi wywiezienie Sili daleko poza Stambuł, by nie mogła być z prawnikiem. Na szczęście czujny Kuzey i Feraye, która będzie już wiedziała, że Sila to jej prawdziwa córka, wtargną do pomieszczenia, gdzie Bahar zagrozi "siostrze" nożem. Przyłoży ostrze do gardła Sili, ale ostatecznie nie dojdzie do zranienia. Prawnik wykorzysta chwilę nieuwagi Bahar, wykręci jej rękę i nie pozwoli na użycie noża. Feraye natychmiast rzuci się do Sili. Chwyci jej twarz w dłonie, jakby bała się, że za chwilę znów ją straci.

– Sila… Moje dziecko… Moja córko… To ja. To ja jestem twoją mamą - powie wprost Feraye. Sila w mig zrozumie, że to dobra i ciepła Feraye ją urodziła.

Kuzey natomiast zajmie się podłymi Bahar i Cavidan, jasno dając im do zrozumienia, jaki los je czeka.

– To koniec. Dotarłyście do końca drogi. Zapłacicie za wszystkie swoje czyny.

Ślub Kuzeya i Sili w 377 odcinku "Miłość" i nadzieja"

Po szokujących wydarzeniach w 377 odcinku "Miłość i nadzieja" przyjdzie czas na te dobre chwile. Sila i Kuzey wreszcie wezmą ślub! To będą iście romantyczne, piękne chwile. Zakochani wyznają sobie piękne przysięgi i wygląda na to, że nic nie złamie ich uczuć. Sila wejdzie do salonu w białej sukni, gdzie będą czekali bliscy młodej pary.

– Czy to sen… czy rzeczywistość? – zapyta szeptem Sila.

– Sam nie wiem. Kiedy życie nagle staje się tak piękne, człowiek mówi, że to jak sen. Więc… myślę, że śnimy. – Kuzey nachyli się lekko. – Ale jeśli to sen, chcę w nim zostać już na zawsze. Sila… jesteś gotowa zostać moją żoną? - zapyta, na co dziewczyna od razu się zgodzi.

W cudownym momencie ślubu Sili i Kuzeya w 377 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zabraknie Naciye, Bulenta czy oczywiście matki Sili, Feraye. Hulya i Yildiz także będą wiernie kibicować młodej parze. Wszyscy życzliwi i pełni nadziei.

– Od teraz zawsze będę przy tobie, moja córko. – uzna Feeraye, wzruszona ślubem córki. – Czy chcesz spędzić życie szczęśliwie – ze mną, z twoim rodzeństwem i z Kuzeyem?

– Chcę, mamo. Z całego serca - powie Sila.

Ślub Sili i Kuzeya zakończy się romantyczną piosenką, a ta dwójka będzie cieszyć się swoim szczęściem.