Wojna zastępcza, odcinek 2: Niebezpieczna akcja Zuzy i Budynia w Berlinie. Tak szpiedzy zbliżą się do siebie - ZDJĘCIA

"Wojna zastępcza" odcinek 2 - niedziela, 15.03.2026, o godz. 20.25 w TVP1

Główni bohaterowie serialu "Wojna szpiegów": Artur Gruz(Mateusz Więcławek), Zuza Nowak (Waleria Gorobets), Budyń - Zdzisław Malinowski (Piotr Witkowski) i Gutek (Karol Bernacki) – poznają się w najbardziej prestiżowej szkole szpiegów w Kiejkutach, gdzie rozpoczynają naukę dla agentów wywiadu. Decyzję o ich rekrutacji podejmuje nowy szef Urzędu Ochrony Państwa, Sadowski (Mirosław Haniszewski).

Młodzi agenci szybko przekonają się, że w politycznej grze nic nie jest takie, jakim się wydaje i staną przed trudnym wyzwaniem, jak odkryć prawdę o operacji, która może zagrozić nie tylko Polsce.

Akcja 2 odcinka serialu "Wojna zastępcza" rozpocznie się, kiedy podczas moskiewskiego puczu Janajewa rosyjskie służby potajemnie przerzucą do Polski głowice jądrowe. Nieświadomi skali zagrożenia Zuza, Budyń i Artur rozpoczną swoje pierwsze poważne misje w kraju i za granicą.

Niebezpieczna operacja Zuzy i Budynia rozegra się w Berlinie w jednym z kasyn, gdzie w 2 odcinku "Wojna zastępcza" szpiedzy spróbują wpłynąć na przebieg negocjacji dotyczących granicy polsko-niemieckiej. Każdy ich błąd może mieć konsekwencje polityczne wykraczające daleko poza Polskę. Podczas ryzykownej misji między szpiegami zacznie iskrzyć, zbliżą się do siebie coraz bardziej.

W tym czasie w 2 odcinku "Wojna zastępcza" w Legnicy Artur będzie tropił mafię handlującą posowiecką bronią. W miasta właśnie ewakuują się radzieckie wojska, a szpieg spróbuje odkryć, kto handluje bronią na dużą skalę. Trop zaprowadzi Artura jednak znacznie dalej, niż się spodziewał – prosto do rosyjskiego generała Dubynina i tajemniczej agentki Nastii. Kiedy wpadnie w ich zasadzkę będzie spodziewał się natychmiastowego aresztowania. Rosjanie zaproponują Arturowi zaskakujący sojusz. Czy agent UOP pójdzie na układ z wrogiem?