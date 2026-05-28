W 402. epizodzie domownicy wciąż dyskutowali o tragicznym zgonie Jeronima, a Lorenzo otwarcie wskazał na Cavendisha jako winnego. Jednocześnie Pelayo usilnie prosił Catalinę, by ta natychmiast zerwała wszelkie kontakty biznesowe z Brytyjczykiem. Don Romulo rozpoczął rekrutację na stanowisko pierwszego lokaja. Doktor Abel wywierał presję na Jimenę, natomiast Manuel stanowczo zakomunikował żonie, że ich fikcyjny związek dobiegł końca.

Aktorzy, którzy zostali brutalnie zamordowani | To Się Kręci #30 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

La Promesa odcinek 403. Morderstwo Jeronima i przerażona Cruz

Brutalne pozbawienie życia kamerdynera Jeronima sprawia, że w posiadłości robi się niezwykle gęsto od emocji. Markiza Cruz panicznie boi się wizyty funkcjonariuszy policji, ponieważ ewentualne śledztwo mogłoby wyciągnąć na światło dzienne bardzo kompromitujące sekrety rodziny.

W tym samym czasie hrabia Ayala nie ustaje w próbach zdobycia serca Margarity. Wręcza kobiecie drogi prezent i proponuje wspólne wyjście do kina. To zachowanie wywołuje wściekłość u Martiny, która nie potrafi zaakceptować faktu, że matka tak jawnie ignoruje żałobę po zmarłym mężu. Curro stara się wesprzeć załamaną dziewczynę, ale jego interwencja kończy się fiaskiem i prowadzi jedynie do ostrej wymiany zdań między młodymi.

W pałacowych podziemiach Lope i Salvador usiłują odkryć powód ogromnej nienawiści między Verą a Marią Fernandez. Z kolei sama Maria patrzy w przyszłość i namawia Salvadora, by ten zgłosił swoją kandydaturę do majordomusa i zawalczył o wakat na stanowisku pierwszego lokaja.

Manuel wykazuje się dużą asertywnością i odrzuca wszelkie prośby Jimeny o uratowanie ich małżeństwa. Chwilę później spotyka się z doktorem Abelem Bueno, a medyk postanawia podzielić się z nim swoim najpilniej strzeżonym sekretem.

6

Gdzie oglądać 403. odcinek serialu La Promesa w telewizji i internecie?

Hiszpańską telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 403. epizodu została zaplanowana na wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają do dyspozycji platformę TVP VOD, gdzie regularnie trafiają wszystkie nowe oraz archiwalne odcinki.

La Promesa: Fabuła hiszpańskiej telenoweli i pełna obsada serialu

Główna bohaterka Jana, badając sekrety rodziny Lujan, nieustannie natrafia na kolejne intrygi ukryte w ścianach rezydencji La Promesa. Każdego dnia kobieta mierzy się z nowymi trudnościami – musi maskować swoje prawdziwe cele, a jednocześnie odnaleźć się w środowisku przepełnionym manipulacją i sporami między arystokracją a służbą. Jej skomplikowana relacja z Manuelem sprawia, że bohaterka musi wybierać między pragnieniem zemsty a miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a odkrywana prawda okazuje się znacznie bardziej mroczna, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W hiszpańskiej produkcji występują m.in.:

Ana Garcés (Jana Expósito)

Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (Pía Adarre)

Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

Teresa Quintero (Candela García)

Carmen Asecas (Catalina Luján)

Paula Losada (Jimena)

Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (Petra Arcos)

Enrique Fortún (Lope Ruiz)

Sara Molina (María Fernández)

Laura Simón (Lola Montoro)

Rafa de Vera (Conrado Funes)