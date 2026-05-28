La Promesa - Pałac tajemnic, odcinek 403: Panika w rezydencji po morderstwie Jeronima. Cruz ma czego się bać - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-28 13:51

Morderstwo Jeronima wywołuje w pałacu prawdziwe trzęsienie ziemi. Markiza Cruz paraliżuje strach przed policyjnym śledztwem, które może ujawnić niewygodne interesy. Z kolei hrabia Ayala bez skrupułów uwodzi Margaritę, co doprowadza Martinę do furii. To jednak nie wszystko – Manuel definitywnie odcina się od Jimeny, a doktor Abel wyznaje mu swoją największą tajemnicę. Sprawdźcie, co wydarzy się w 403. odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca.

W 402. epizodzie domownicy wciąż dyskutowali o tragicznym zgonie Jeronima, a Lorenzo otwarcie wskazał na Cavendisha jako winnego. Jednocześnie Pelayo usilnie prosił Catalinę, by ta natychmiast zerwała wszelkie kontakty biznesowe z Brytyjczykiem. Don Romulo rozpoczął rekrutację na stanowisko pierwszego lokaja. Doktor Abel wywierał presję na Jimenę, natomiast Manuel stanowczo zakomunikował żonie, że ich fikcyjny związek dobiegł końca.

Aktorzy, którzy zostali brutalnie zamordowani | To Się Kręci #30

La Promesa odcinek 403. Morderstwo Jeronima i przerażona Cruz

Brutalne pozbawienie życia kamerdynera Jeronima sprawia, że w posiadłości robi się niezwykle gęsto od emocji. Markiza Cruz panicznie boi się wizyty funkcjonariuszy policji, ponieważ ewentualne śledztwo mogłoby wyciągnąć na światło dzienne bardzo kompromitujące sekrety rodziny.

W tym samym czasie hrabia Ayala nie ustaje w próbach zdobycia serca Margarity. Wręcza kobiecie drogi prezent i proponuje wspólne wyjście do kina. To zachowanie wywołuje wściekłość u Martiny, która nie potrafi zaakceptować faktu, że matka tak jawnie ignoruje żałobę po zmarłym mężu. Curro stara się wesprzeć załamaną dziewczynę, ale jego interwencja kończy się fiaskiem i prowadzi jedynie do ostrej wymiany zdań między młodymi.

W pałacowych podziemiach Lope i Salvador usiłują odkryć powód ogromnej nienawiści między Verą a Marią Fernandez. Z kolei sama Maria patrzy w przyszłość i namawia Salvadora, by ten zgłosił swoją kandydaturę do majordomusa i zawalczył o wakat na stanowisku pierwszego lokaja.

Manuel wykazuje się dużą asertywnością i odrzuca wszelkie prośby Jimeny o uratowanie ich małżeństwa. Chwilę później spotyka się z doktorem Abelem Bueno, a medyk postanawia podzielić się z nim swoim najpilniej strzeżonym sekretem.

La promesa - pałac tajemnic: Cruz i Jeronimo
Galeria zdjęć 6

Gdzie oglądać 403. odcinek serialu La Promesa w telewizji i internecie?

Hiszpańską telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 403. epizodu została zaplanowana na wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, mają do dyspozycji platformę TVP VOD, gdzie regularnie trafiają wszystkie nowe oraz archiwalne odcinki.

La Promesa: Fabuła hiszpańskiej telenoweli i pełna obsada serialu

Główna bohaterka Jana, badając sekrety rodziny Lujan, nieustannie natrafia na kolejne intrygi ukryte w ścianach rezydencji La Promesa. Każdego dnia kobieta mierzy się z nowymi trudnościami – musi maskować swoje prawdziwe cele, a jednocześnie odnaleźć się w środowisku przepełnionym manipulacją i sporami między arystokracją a służbą. Jej skomplikowana relacja z Manuelem sprawia, że bohaterka musi wybierać między pragnieniem zemsty a miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a odkrywana prawda okazuje się znacznie bardziej mroczna, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W hiszpańskiej produkcji występują m.in.:

  • Ana Garcés (Jana Expósito)
  • Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (Candela García)
  • Carmen Asecas (Catalina Luján)
  • Paula Losada (Jimena)
  • Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (Lope Ruiz)
  • Sara Molina (María Fernández)
  • Laura Simón (Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (Conrado Funes)
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?