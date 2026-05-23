"La Promesa – pałac tajemnic" – streszczenie odcinka 397. Co się wydarzy?
Abel jest przekonany, że powrót Jimeny do posiadłości zwiastuje ogromne kłopoty. Mężczyzna postanawia stanowczo przestrzec Manuela i Janę przed zachowaniem zdesperowanej kobiety, gotowej na wszystko, by zatrzymać męża. W tej napiętej sytuacji Jana podejmuje przełomową decyzję: chce całkowicie otworzyć się przed Manuelem. Dziewczyna zamierza opowiedzieć mu o swojej mrocznej przeszłości i zdradzić, dlaczego w ogóle znalazła się w La Promesie. Przypomnijmy – zatrudniła się jako pokojówka z zamiarem rozwiązania zagadki śmierci swojej matki, Dolores, oraz odnalezienia porwanego przed laty brata. Naprawdę nazywa się Mariana Expósito.
Wśród wyższych sfer dochodzi również do ostrej kłótni – Martina głośno wyraża swój sprzeciw wobec poglądów, które głoszą hrabia de Ayala i Curro, nie gryząc się w język i ostro krytykując ich postawę. Równocześnie na horyzoncie pojawia się ogromny kryzys w nielegalnych interesach. Pelayo traci transport broni, co doprowadza jego wspólników do szału. Tę fatalną sytuację natychmiast wykorzystuje bezwzględny Lorenzo, przejmując stery i rozpoczynając twarde negocjacje bezpośrednio z niebezpiecznym panem Cavendishem.
"La promesa" - odcinek 397. Gdzie i kiedy oglądać w telewizji?
Hiszpańska produkcja "La promesa – pałac tajemnic" gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera najnowszego, 397. epizodu została zaplanowana na poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na emisję telewizyjną, mogą bez problemu nadrobić wszystkie odcinki w dogodnym dla siebie momencie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.
La Promesa - o czym jest serial? Kto występuje w obsadzie?
Jana, zgłębiając tajemnice rodu Lujan, wplątuje się w coraz bardziej zawiłe intrygi. Dziewczyna ukrywająca swoje prawdziwe zamiary, codziennie mierzy się z licznymi wyzwaniami w pełnym manipulacji środowisku. Rodzące się uczucie do Manuela dodatkowo komplikuje jej misję zemsty, zmuszając ją do trudnych wyborów. Gęstniejąca w pałacu atmosfera sugeruje, że poszukiwana przez nią prawda może przynieść mrożące krew w żyłach odkrycia.
W hiszpańskiej telenoweli występują m.in.:
- Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro odgrywający Alonsa de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero w roli Candeli Garcíi
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada odgrywająca Jimenę
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez w roli Petry Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera w roli Conrado Funesa