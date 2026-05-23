Co wydarzyło się w 395. odcinku serialu „La Promesa”?

Zaskakująca decyzja Jimeny o pozostaniu w rezydencji na stałe wywołała ogromne poruszenie wśród służby, a sam Manuel stanowczo sprzeciwiał się takiemu obrotowi spraw. W międzyczasie Pelayo oraz Lorenzo po cichu sfinalizowali potajemny plan przemytu broni. Wykorzystali do tego oficjalny interes związany z produkcją konserw i dżemów, działając całkowicie bez wiedzy Cataliny. Kobieta z kolei wdała się w ostry spór z Cruz, ponieważ nie akceptowała włączenia Lorenza do prowadzonych działań zarobkowych. Równolegle Teresa wdrażała Virtudes w nowe pałacowe obowiązki, a Lope bezowocnie próbował przekonać Verę, by w końcu spotkała się ze swoim tajemniczym ojcem.

Streszczenie 396. odcinka „La Promesa”. Ignacio gęstnieje z tłumaczeń przed Petrą

Pojawienie się pana Cavendisha w posiadłości zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia oficjalnie przedstawia Lorenza jako swojego nowego wspólnika, co ostatecznie przypieczętowuje ich niebezpieczny pakt w nielegalnym handlu uzbrojeniem. Na salonach sytuacja również nabiera rumieńców, gdy Margarita demaskuje nieszczere zamiary hrabiego Ayali i odkrywa jego prawdziwe cele. Ignacio musi gorączkowo przekonywać Petrę, że jego fałszywe zaloty są wyłącznie elementem wyrachowanej zemsty na Cruz za tragiczną śmierć ich wspólnego dziecka. W przestrzeni dla służby rośnie panika. Maria Fernandez zwierza się Janie i Teresie ze swoich mrocznych przeczuć, poszukując u nich oparcia. Równocześnie Lope, zainspirowany radami Teresy, po raz kolejny namawia Verę do odnowienia rodzinnych więzi z ojcem, jednak dziewczyna nadal kategorycznie odrzuca myśl o zmierzeniu się z własną przeszłością.

Gdzie i kiedy oglądać najnowszy odcinek „La Promesa” w telewizji?

Hiszpańską produkcję można śledzić na bieżąco od poniedziałku do piątku dokładnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Emisja 396. odcinka zaplanowana jest na piątek, 22 maja 2026 roku. Widzowie, którzy z różnych przyczyn nie zdążą zasiąść przed telewizorem w czasie premierowej emisji, mają możliwość nadrobienia wszystkich zaległości. Telewizja Polska udostępnia wyemitowane dotychczas epizody za pośrednictwem darmowej platformy internetowej TVP VOD.

Mroczne sekrety rodziny Lujan. Obsada hiszpańskiego hitu „La Promesa”

Jana coraz głębiej angażuje się w poznawanie mrocznych sekretów rodu Lujan, regularnie odkrywając kolejne ukryte intrygi w rozległej rezydencji. Bohaterka każdego dnia zmuszona jest maskować swoje prawdziwe cele i funkcjonować w skomplikowanej rzeczywistości, opierającej się na manipulacjach i konfliktach między arystokracją a osobami zatrudnionymi w pałacu. Sprawę dodatkowo utrudnia jej niebezpieczna zażyłość z Manuelem. Dziewczyna staje przed dylematem, w którym musi zdecydować między wyczekiwanym odwetem a rozkwitającym nagle uczuciem. Rodzinna prawda ukryta w grubych murach posiadłości może okazać się znacznie gorsza, niż ktokolwiek podejrzewał.

Na małym ekranie możemy podziwiać liczną obsadę:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro w roli Alonsa de Luján

Arturo Sancho odgrywający Manuela Lujána Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez w roli Maura Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada grająca Jimenę

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez odgrywająca Petrę Arcos

Enrique Fortún występujący jako Lope Ruiz

Sara Molina w roli Maríi Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera wcielający się w Conrada Funesa