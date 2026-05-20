La promesa - pałac tajemnic, odcinek 394: Lope planuje oświadczyny. Jego ukochana jest przerażona

"La promesa" odcinek 393. Alonso wyznaje prawdę, a Lope zbliża się do Very
W poprzedniej odsłonie serialu Alonso podzielił się z Curro szczegółami swojej głębokiej relacji z Dolores. Rozmowie w tajemnicy przysłuchiwała się Jana. Z kolei Teresa, spełniając prośbę Píi, rozpoczęła intensywne szkolenie Virtudes, ucząc ją trudnych dworskich zasad. Martina miała ogromne pretensje do Margarity o jej radosne przygotowania do wyjścia z hrabią de Ayala, traktując to jako zniewagę dla zmarłego ojca. W międzyczasie Lope zaproponował Verze spotkanie z jej ojcem, ale kobieta odrzuciła ten pomysł, chroniąc mroczną tajemnicę z przeszłości.
Streszczenie 394. odcinka "La promesa". Powrót Jimeny i trudne negocjacje Cataliny
Obecność Jimeny w murach posiadłości ponownie paraliżuje służbę strachem. Pracownicy wciąż mają przed oczami pożar i nieprzewidywalne czyny żony Manuela, co błyskawicznie zagęszcza atmosferę w pałacu. Virtudes w ogóle nie radzi sobie z powierzonymi obowiązkami, a jej nieporadność spędza sen z powiek szkolącej ją Teresie. Lope, zdeterminowany przez uczucie, wciąż zamierza prosić ojca Very o zgodę na ślub, jednak spotyka się z niewyjaśnionym i twardym oporem partnerki. W salonach Catalina i Pelayo rozważają ryzykowne warunki dołączenia Lorenza do dżemowego biznesu. Markiza Cruz zgłasza z kolei posiadłość do rywalizacji na najpiękniejszy ogród, próbując za wszelką cenę ratować reputację i prestiż swojej rodziny.
Gdzie i kiedy oglądać 394. odcinek serialu "La promesa" w TVP?
Hiszpańską produkcję można śledzić na antenie telewizyjnej od poniedziałku do piątku. Najnowszy, 394. epizod zostanie zaprezentowany w TVP2 w środę, 20 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05. Dla tych widzów, którzy nie zdążą na premierę o wyznaczonej porze, przewidziano bezproblemową możliwość obejrzenia odcinka w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.
Fabuła "La promesy" i pełna obsada hiszpańskiej produkcji
Jana nieustannie drąży mroczne sekrety rodziny Lujan, napotykając kolejne intrygi ukryte w murach posiadłości. Z każdym dniem musi mierzyć się z niebezpiecznym światem pałacowych manipulacji, jednocześnie maskując swoje prawdziwe cele i intencje przed domownikami. Kłopoty potęguje jej skomplikowana relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego balansowania między chęcią odwetu a rodzącą się miłością. Wydarzenia w pałacu nabierają tempa, sugerując, że poszukiwana przez Janę ostateczna prawda może być niezwykle przerażająca.
W hiszpańskim serialu występują:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho w roli Manuela Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada grająca Jimenę
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González w roli Juana Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes