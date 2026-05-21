La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 395: Pelayo podejmuje desperacką decyzję i włącza Lorenza w mroczny biznes handlu bronią - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-21 15:25

W La Promesie emocje sięgają zenitu! Pelayo i Lorenzo dobijają targu, który może sprowadzić na wszystkich zgubę. Jimena zapowiada, że zostaje w pałacu na dobre, czym wprawia Manuela w czarną rozpacz. W kuchni między Teresą a Virtudes rodzi się porozumienie. Czy ich tajemnice wyjdą na jaw? Sprawdźcie streszczenie 395. odcinka i zobaczcie zdjęcia.

La Promesa, odc. 395. Jimena sieje postrach, Catalina walczy z markizą Cruz

Powrót Jimeny do posiadłości zszokował służbę, która wciąż ma w pamięci niedawny pożar. Jej zachowanie bywa nieobliczalne, dlatego w pałacu czuć napięcie i wszechobecny strach. Jimena oświadcza, że nie zamierza opuszczać La Promesy, co wzbudza otwartą niechęć u Manuela.

W tym samym czasie dochodzi do ryzykownych ustaleń. Za plecami nieświadomej niczego Cataliny, Pelayo i Lorenzo finalizują plan przemytu broni. Kapitan i hrabia zamierzają wykorzystać legalną działalność związaną z produkcją konserw i dżemów do swoich przestępczych celów.

Catalina ma jednak swoje problemy. Kobieta wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz. Chodzi o warunki dołączenia Lorenzo do spółki, z którymi Catalina kompletnie się nie zgadza, co dodatkowo pogarsza i tak fatalne relacje obu pań.

Na dole, w części dla służby, Teresa nadal przyucza Virtudes do pracy. Wspólne zajęcia sprawiają, że kobiety zbliżają się do siebie i wymieniają bolesnymi wspomnieniami. Z kolei Lope próbuje namówić Verę na wizytę u ojca, jednak dziewczyna pozostaje nieugięta i nie chce o tym słyszeć.

Zagraniczne role Marcina Dorocińskiego, o których nie wiedziałeś | To Się Kręci #28

Gdzie i kiedy oglądać 395. odcinek serialu "La promesa - pałac tajemnic"?

Losy bohaterów "La promesy" można śledzić od poniedziałku do piątku. Odcinek 395. zostanie pokazany w czwartek, 21 maja 2026 roku, o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które przegapią emisję w telewizji, znajdą powtórki oraz wszystkie dotychczasowe odcinki na platformie TVP VOD.

"La promesa - pałac tajemnic": o czym jest serial? Kto występuje?

Jana Expósito z każdym dniem odkrywa kolejne, mroczne tajemnice rodziny Lujan. Dziewczyna musi być niezwykle ostrożna, aby nie zdradzić swoich prawdziwych motywów, próbując jednocześnie odnaleźć się w sieci intryg, która oplata całą La Promesę. Sprawy komplikuje relacja z Manuelem - Jana stoi przed wyborem między chęcią zemsty a uczuciem. Wkrótce prawda może okazać się dużo bardziej bolesna, niż jej się wydawało.

Obsada serialu "La Promesa":

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
La Promesa - Lorenzo
Galeria zdjęć 13
Sonda
Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"?