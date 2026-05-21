"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4220

Dramat Seweryna rozpoczął się nagle, kiedy jego żona nie wróciła po burzliwym spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich, na którym doszło do konfrontacji między Różą a Kazanową. Seweryn zgłosił zaginięcie na policję, a służby uruchomiły wszelkie możliwe środki, aby odnaleźć Karolinę. Do akcji włączyła się również lokalna społeczność, która przeczesywała okolicę, jednak bez skutku.

W 4218 odcinku Jadzia dokonała w swojej stodole przerażającego odkrycia, które mogło mieć związek z tajemniczym zaginięciem. Kobieta poinformowała policję, a tym samym postawiła swojego męża w trudnej sytuacji. Waldek trafił do aresztu, ale ostatecznie okazał się niewinny zarzucanych mu czynów.

Nagle dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji. W 4220 odcinku Seweryn niespodziewanie otrzymuje pocztówkę z krótką wiadomością od żony. Choć początkowo trudno mu uwierzyć w jej treść, z czasem zaczyna dopuszczać do siebie myśl, że Karolina po prostu go zostawiła. Czy jednak naprawdę świadomie zdecydowała się odejść, czy za wysłaniem tej wiadomości kryje się ktoś inny?

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4220. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

