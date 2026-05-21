Kłopoty Poyraza mają swój początek w 929. epizodzie, w którym Nana natrafiła na ukryte w jego kurtce środki odurzające, co skłoniło ją do natychmiastowego odejścia z Yusufem. Mężczyzna bezskutecznie prosił o szansę na udowodnienie swojej uczciwości, jednak kobieta pozostała głucha na jego argumenty. Następne wydarzenia przyniosły jedynie eskalację konfliktu. W 930. odcinku sprawca podrzucenia narkotyków zbiegł w ostatniej chwili, a Semih zaczął jeszcze intensywniej fałszować dowody. Z kolei w 931. epizodzie krewni Poyraza otwarcie stanęli w jego obronie i skrytykowali Nanę za brak wiary w człowieka, który tak wiele dla niej znaczył. Sytuacja uległa zmianie dopiero w 932. odcinku, kiedy Poyrazowi udało się zatrzymać uciekającego Ismaila. Dane z urządzenia mobilnego napastnika dowiodły, że za całą operacją stoi tajemniczy „Szef”. Poyraz nie wie kto stoi za tym pseudonimem, ale jest bliski rozwikłania tej zagadki. Wszystko jednak utrudnia Cansel, która kryje brata.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dziedzictwo odcinek 933. Fałszywe zeznania Ismaila i skrucha Nany

Poyraz decyduje się przekazać zatrzymanego Ismaila w ręce funkcjonariuszy, wierząc, że ten krok ostatecznie zamknie sprawę i pozwoli mu oczyścić reputację. Semih nie zamierza jednak kapitulować w tej walce. Pod jego naciskiem zatrzymany kłamie podczas przesłuchania, przekonując śledczych, że jego zleceniodawcą była Trucizna. W tym samym czasie Nana ostatecznie uświadamia sobie, że jej partner od samego początku był szczery, a jej pochopne osądy wyrządziły mu ogromną krzywdę. Kobieta zmaga się z potężnymi wyrzutami sumienia i gorączkowo poszukuje okazji do szczerej rozmowy. Zrozpaczona bohaterka błaga Poyraza o litość, jednak po serii dramatycznych oskarżeń odbudowanie zrujnowanych relacji może okazać się niezwykle skomplikowanym zadaniem.

Gdzie i kiedy oglądać 933. odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo?

Turecka telenowela jest nadawana regularnie od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Kolejny, 933. epizod produkcji zostanie zaprezentowany widzom w piątek, 29 maja 2026 roku. Fani, którzy nie mogą w tym czasie śledzić losów bohaterów przed telewizorem, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie premierowe i archiwalne odsłony tej serii można z łatwością obejrzeć w sieci, korzystając z oficjalnego serwisu TVP VOD.

Fabuła telenoweli Dziedzictwo i pełna obsada aktorska

Seher oraz Kevser to dwie siostry, które wychowywały się pod opieką Yusufa w skromnym, ale pełnym ciepła domu. Ich życiowe ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka wpływowej familii Kyrymly. Niedługo po narodzinach syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu, kobieta traci męża, a następnie zaczyna ciężko chorować. Przed śmiercią Kevser wymusza na siostrze obietnicę zaopiekowania się pięcioletnim chłopcem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego i surowego Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin