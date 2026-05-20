Dodatkowy odcinek po emisji Hotelu Paradise. Będzie kolejna Pandora!

Ostateczna Pandora i głosowanie byłych uczestników

Wielki finał 12. edycji „Hotelu Paradise” zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Program tradycyjnie poprowadzi Edyta Zając. To właśnie wtedy widzowie przekonają się, która para dotrze do ścieżki lojalności i zawalczy o rekordową nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych. Jednak wcześniej, w odcinku emitowanym 20 maja 2026 roku uczestnicy zmierzą się w decydującej konkurencji. W grze pozostają cztery pary, ale tylko trzy z nich awansują dalej. Przegrani pożegnają się z marzeniami o finale, a pozostałe duety wejdą na ostatnią Pandorę sezonu.

Podczas finałowej Pandory na uczestników czekają trudne pytania zadawane przez byłych mieszkańców hotelu. To właśnie oni po raz ostatni skonfrontują finalistów z ich decyzjami, strategiami i konfliktami. Po zakończeniu Pandory odbędzie się kluczowe głosowanie, które wyłoni dwie pary finałowe. To one znajdą się o krok od ścieżki lojalności.

Dodatkowy odcinek po finale "Hotelu Paradise"

Produkcja przygotowała jednak coś więcej niż sam finał. W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, została nagrana specjalna „Super Pandora”. To wyjątkowy odcinek realizowany już po zakończeniu programu oraz kilka miesięcy po powrocie uczestników z Tajlandii. Spotkanie odbyło się w studiu z udziałem wszystkich bohaterów sezonu oraz prowadzącej, Edyta Zając.

Super Pandora w Playerze

Specjalny odcinek z „Super Pandorą” ma zostać udostępniony na platformie Player. Na razie produkcja nie podała oficjalnej daty premiery. Wszystko wskazuje jednak na to, że widzowie zobaczą, jak naprawdę potoczyły się relacje po programie, kto nadal utrzymuje kontakt i które konflikty wcale nie zostały rozwiązane.