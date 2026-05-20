Nie doszło do ślubu! Te pary z „Love is Blind: Polska” powiedziały sobie „nie”

Na czym polega eksperyment „Love Is Blind: Polska”?

W programie single najpierw poznają się w specjalnych kabinach, nie widząc się nawzajem. Rozmawiają tylko ze sobą i na tej podstawie decydują, czy chcą się zaręczyć. Dopiero później spotykają się twarzą w twarz, wyjeżdżają razem i sprawdzają, czy ich uczucie przetrwa w codziennym życiu. Finałem eksperymentu są śluby, podczas których pary podejmują ostateczną decyzję.

Te pary z "Love is Blind" nie wzięły ślubu!

Największe emocje wzbudziły relacje, które zakończyły się bolesnym „nie”. Do końca nie było wiadomo, co zrobi każda z osób, kiedy przyjdzie do ostatecznej decyzji i zdecydowania się na związek małżeński. Mimo pojawienia się pewnych uczuć i dużych emocji, na każda para przetrwała najważniejszą deklarację.

Julita i Jacek z "Love is Blind" nie wzięli ślubu

Choć ich historia dawała widzom nadzieję na szczęśliwe zakończenie, Julita i Jacek ostatecznie nie powiedzieli sobie „tak”. Do ślubu nie doszło.

Julia i Kamil z "Love is Blind" również nie wzięli ślubu

Od początku ich relacja budziła wiele emocji. Julia nie miała pełnego wsparcia ze strony swojej mamy, która nawet w dniu ślubu otwarcie przyznała, że nie chce, by córka wychodziła za Kamila. Kamil natomiast prowadzi swoje życie za granicą i otwarcie komunikował, że chciałby tam pozostać wraz z przyszłą żoną. Ostatecznie para również nie zdecydowała się na ślub.

Te pary z "Love is Blind" powiedziały sobie „tak”

Nie zabrakło jednak szczęśliwych zakończeń eksperymentu.

Filip i Daria

Ich uczucie okazało się na tyle silne, że Filip i Daria zdecydowali się wziąć ślub i oficjalnie rozpoczęli wspólne życie jako małżeństwo.

Marta i Damian

Mimo wcześniejszych wątpliwości i napięć Marta i Damian także stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie „tak”.

Czy te małżeństwa przetrwały? Choć finał przyniósł odpowiedzi na pytanie, kto zdecydował się na ślub, dalsze losy par pozostają tajemnicą. Nie wiadomo jeszcze, czy małżeństwa Filipa i Darii oraz Marty i Damiana przetrwały po zakończeniu programu. Więcej ma ujawnić specjalny odcinek reunion, w którym uczestnicy spotkają się ponownie i opowiedzą, jak potoczyło się ich życie po finale. Na razie Netflix nie podał daty premiery tego odcinka.