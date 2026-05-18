Hotel Paradise. Tobiasz jest z Oliwką jeszcze przed finałem?! Widzowie mają dowody 

"Hotel Paradise" czy Tobiasz jest z Oliwką?

Widzowie „Hotelu Paradise” coraz uważniej śledzą media społecznościowe uczestników i doszukują się nowych relacji. W centrum uwagi znaleźli się Tobiasz i Oliwka, którzy regularnie publikują wspólne zdjęcia i nagrania. Para pojawiła się razem m.in. podczas rzeszowskich juwenaliów, gdzie bawili się w towarzystwie innych uczestników 12. edycji programu. To właśnie częste spotkania zaczęły podsycać plotki o możliwym uczuciu

Tobiasz i Werka, Marta i Oliwka. Zamieszanie w relacjach

W programie relacje Tobiasza były mocno skomplikowane. Początkowo łączono go z Weroniką, z którą stworzył parę, jednak ich historia zakończyła się przed finałem. W pewnym momencie pojawił się też wątek Marty, która wyraźnie zabiegała o jego uwagę, jednak ostatecznie nie udało jej się stworzyć trwałej relacji.

Po emisji programu i zakończeniu zdjęć, które realizowano na początku roku, wiele mogło się zmienić. Właśnie na to wskazują obserwatorzy, którzy zauważają coraz częstszy kontakt Oliwki i Tobiasza. Sporo komentarzy pojawiło się pod jednym z nagrań, na którym Tobiasz prowadzi samochód, a obok niego śpi Oliwka. Internauci wprost pytają, czy ta dwójka jest razem, czy to tylko przyjaźń po programie.

Oliwka nadal w grze. Dalej ma szansę na finał

Warto przypomnieć, że Oliwka nadal walczy o finał programu. W willi tworzy parę z Denisem i wciąż ma szansę na dotarcie do ostatniego etapu rozgrywki. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie, co ich łączy. Nie padają deklaracje o związku, jednak ich wspólne aktywności nie umykają uwadze widzów.

Fani programu są przekonani, że coś może być na rzeczy, a częste spotkania i wspólne wyjazdy nie są przypadkowe. Czy rzeczywiście po zakończeniu „Hotelu Paradise” między nimi narodziło się uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.