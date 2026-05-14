Kiedy wielki finał Hotelu Paradise? To już za chwilę! 

Kiedy finał "Hotel Paradise" 12?

Jeśli zastanawiasz się, kiedy kończy się „Hotel Paradise” 12, odpowiedź jest już znana. Ostatni odcinek 12 sezonu "Hotelu Paradise" zostanie pokazany 21 maja 2026 roku.

Oznacza to, że do zakończenia programu pozostało już bardzo niewiele czasu, a uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale.

Hotel Paradise finałowy tydzień. Co wydarzy się przed finałem?

Przed widzami najbardziej emocjonująca część sezonu. W finałowym tygodniu pary rywalizują o utrzymanie się w programie, a stawka rośnie z dnia na dzień. Najpierw uczestnicy walczą o miejsce w najlepszej trójce podczas ostatniej Pandory. Następnie tylko dwie pary awansują do wielkiego finału. Ostatecznie jedna z nich stanie na ścieżce lojalności. To właśnie tam zapada decyzja, która przesądza o wszystkim.

O której godzinie finał Hotelu Paradise?

Finał „Hotelu Paradise” rozpocznie się o godzinie 20:00 i zostanie pokazany na kanale TVN7.

Kto wygra Hotel Paradise 12?

Na razie produkcja nie zdradza, które pary dotrą do samego końca. W grze wciąż pozostają uczestnicy, którzy od tygodni budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu.

Jedno jest pewne: emocji nie zabraknie, a finał 12. edycji „Hotelu Paradise” zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Już 21 maja widzowie przekonają się, kto wygra program i czy zwycięży miłość, czy strategia.