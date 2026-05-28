Konflikt Magdy i Andrzeja z "Hotelu Paradise". Uczestnik ostrzega przed prawnymi konsekwencjami

Małgorzata Pala
2026-05-28 14:47

Zakończenie 12. edycji programu "Hotel Paradise" wcale nie ostudziło emocji między Magdą a Andrzejem, wręcz przeciwnie, ich relacja staje się coraz bardziej nerwowa. Ostatnio uwaga fanów skupiła się na nagłym zniknięciu dziewczyny z mediów społecznościowych. Niedługo potem chłopak odniósł się do sugestii dotyczącej ewentualnych kroków prawnych, które mogłyby wyniknąć z upubliczniania prywatnych konwersacji oraz ostrych wypowiedzi w sieci.

Autor: TVN/ Materiały prasowe Uczestnicy programu "Hotel Paradise" podczas ceremonii, Magda w beżowej sukience, Andrzej w białej koszuli, a także inne pary w tle. Zdjęcie ilustruje burzliwy finał ich relacji, o którym można przeczytać na Super Seriale.

Konflikt Magdy i Andrzeja z "Hotelu Paradise" przybiera na sile?

Fani formatu już w trakcie trwania telewizyjnych odcinków dostrzegali wyraźne pęknięcia w relacji tej dwójki. Początkowo Magda i Andrzej uchodzili za najsilniejszy duet w całej stawce, a wielu widzów widziało ich nawet w wielkim finale, jednak kolejne tygodnie przynosiły jedynie rosnącą liczbę nieporozumień.

Kiedy kamery zgasły, wzajemne pretensje weszły na zupełnie nowy poziom. Dziewczyna publicznie oskarżyła byłego partnera o brak autentyczności, wprost sugerując jego chłodną kalkulację oraz obranie celowej strategii na przetrwanie w show. Atmosferę dodatkowo podgrzały bezkompromisowe słowa uczestniczki na temat dawnej sympatii chłopaka, a także udostępnianie w sieci zapisów ich prywatnych konwersacji.

Magda z "Hotelu Paradise" ograniczyła social media. Andrzej zabiera głos

Czujni fani momentalnie wyłapali fakt, że była uczestniczka telewizyjnego hitu drastycznie zmniejszyła swoją aktywność w internecie. Ten ruch z miejsca sprowokował lawinę domysłów oraz ożywionych dyskusji w sekcji komentarzy, co skłoniło jednego z internautów do bezpośredniego wywołania do tablicy jej dawnego telewizyjnego partnera.

Madzię chyba strach obleciał za upublicznianie prywatnej korespondencji, bo aż zniknęła” – stwierdził jeden z użytkowników na instagramowym profilu mężczyzny. Wywołany do odpowiedzi uczestnik show nie unikał konfrontacji i odpowiedział niezwykle dosadnie. „Nie wiem, nie śledzę, ale wiem, że publiczne oczernianie kogoś w sieci i udostępnianie czyichś rozmów może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Mamy XXI w.”skwitował krótko całe zamieszanie na Instagramie, przypominając o odpowiedzialności w sieci.

Andrzej z "Hotelu Paradise" wymownie o zasięgach

Mężczyzna postanowił pociągnąć temat dalej. „W innej sytuacji nie pisałbym tego, ale przy 13 mln. zasięgu to sorry xd” – dodał w sieci dobitnie. Bez wątpienia wspólna historia tej pary po opuszczeniu wilii doczekała się wyjątkowo burzliwego finału.

