Wielkie zmiany w 6. sezonie Farmy! Ruszyły nagrania do nowych odcinków - ZDJĘCIA

Ruszyły nagrania do 6. sezonu „Farmy”

Zdjęcia do nowych odcinków "Farmy" oficjalnie wystartowały. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące, czyli Marcelina Zawadzka oraz siostry Krawczyńskie, które od kilku sezonów są nieodłączną częścią programu. Produkcja na razie nie zdradza szczegółów dotyczących nowych uczestników czy przebiegu sezonu, ale pierwsze kulisy z planu już wywołały ogromne emocje wśród fanów.

Marcelina Zawadzka zapowiada wielkie zmiany na farmie

Do startu nagrań odniosła się sama Marcelina Zawadzka. Prowadząca opublikowała relację na Instagramie, w której dała jasno do zrozumienia, że nowa edycja ma zaskoczyć nawet stałych widzów programu.

„Wiem, że z pewnością was denerwujemy tym, że coś gadamy, że tak, że już, że program się zaczyna, że widziałyśmy castingi uczestników i w ogóle, że jestem teraz na planie i widzę, jak wygląda farma... I co, mogę was tylko poinformować, że nic wam nie powiem, ale wygląda to tak, że mi kopara opadła. Będą zmiany, duże zmiany, fajne zmiany, kreatywne. Ale się edycja zapowiada. Wiem, że my tak gadamy co roku, ale oczy przecieram ze zdumienia” - mówi Marcelina Zawadzka na swoim Instagramie.

Co zmieni się w nowym sezonie "Farmy"?

Na razie produkcja nie ujawniła konkretnych szczegółów, ale sama zapowiedź „dużych i kreatywnych zmian” wystarczyła, by rozbudzić wyobraźnię widzów. „Farma” przez ostatnie miesiące była jednym z najgłośniej komentowanych reality show w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że informacje o rozpoczęciu nagrań do 6. sezonu przyciągają uwagę.

Jeśli zapowiedzi Marceliny okażą się prawdą, nowa edycja może być jedną z najbardziej zaskakujących w historii programu.

