Czy Oliwka z Hotelu Paradise jest z Denisem? Prawda wszła na jaw

Oliwka i Denis z "Hotelu Paradise" mieli bliską relację. Czy są parą?

Podczas trwania programu Oliwka i Denis stworzyli jedną z bardziej charakterystycznych relacji tej edycji „Hotelu Paradise”. Chociaż nie brakowało między nimi zgrzytów i emocjonalnych momentów, uczestnicy wyraźnie lgnęli do siebie i chętnie spędzali razem czas. Już wtedy widzowie zaczęli zastanawiać się, czy po zakończeniu programu ich znajomość przerodzi się w coś poważniejszego.

Teraz Oliwka postanowiła szczerze opowiedzieć o tym, co wydarzyło się po wyłączeniu kamer.

„My w hotelu byliśmy zgrani. Wiadomo, że ja mam te swoje odklejki i wybuchy. Czasami zdarzały się sytuacje, że byłam po prostu zirytowana czy zdenerwowana, ale to jestem po prostu ja. Aczkolwiek poza tym, nasza relacja była fajna, naprawdę fajna i się w niej bardzo dobrze czułam. Ale niestety jakoś tak wyszło, że w momencie, kiedy program się zakończył, kamery się wyłączyły, to każdy z nas poszedł w swoją stronę” – wyznała Oliwka w rozmowie z reporterką Igą Kugiel z serwisu tvn.pl

Denis i Oliwka przestali się odzywać

Oliwka przyznała, że po intensywnym pobycie w hotelu uczestnicy byli zwyczajnie przebodźcowani obecnością innych ludzi i potrzebowali chwili dla siebie.

„Ja z perspektywy czasu uważam, że to było trochę spowodowane tym, że my w tamtym momencie w Hotelu już byliśmy bardzo przebodźcowani towarzystwem osób, ogólnie ludzi. W momencie, kiedy doznaliśmy tej wolności, czyli wyszliśmy z Hotelu, to każdy z nas chciał pobyć trochę samemu ze sobą i tym samym przestaliśmy się do siebie odzywać i ten kontakt nam ucichł” – dodała.

To jednak nie oznaczało definitywnego końca ich znajomości. Po kilku tygodniach ciszy uczestnicy ponownie odnowili kontakt. Co więcej, Denis przyjechał do Oliwki na majówkę i wspólnie spędzili czas w górach.

„My nie odzywaliśmy się do siebie przez prawie miesiąc czasu. [...] Natomiast ostatnio odnowiliśmy trochę ten kontakt z Denisem. Przyjechał do mnie na majówkę, byliśmy w górach, spędziliśmy super czas, także ten kontakt troszeczkę się teraz uaktywnił” – zdradziła uczestniczka.

Oliwka ciepło o Tobiaszu

W ostatnich tygodniach internauci zaczęli również łączyć Oliwkę z Tobiaszem. Wszystko przez wspólne nagrania, zdjęcia i częste spotkania uczestników po programie. Oliwka postanowiła jednak jasno wyjaśnić, jaka relacja ich łączy.

„Dla mnie to jest też abstrakcja trochę, bo faktycznie my z Tobiaszem spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą, ale też jest z nami Werka bardzo często, czego ludzie już nie widzą. Natomiast jesteśmy z Tobiaszem bardzo blisko, to mogę przyznać. Przyjaźnimy się i ta przyjaźń jest bardzo, bardzo cenna dla mnie i wartościowa” – wyjawiła.