Love is Blind. Dlaczego rozpadła się przyjaźń Julity i Darii? To kolejny rozłam

Julita i Daria zbliżyły się do siebie w kabinach

Od pierwszych odcinków „Love Is Blind: Polska” było widać, że Julita i Daria świetnie się dogadują. W trudnym emocjonalnie eksperymencie szybko znalazły wspólny język i wzajemnie wspierały się podczas randek z uczestnikami. Co ciekawe, obie stanęły przed bardzo podobnym dylematem uczuciowym. Zarówno Julita, jak i Daria długo wahały się między dwoma mężczyznami - Jackiem i Filipem. To właśnie ten miłosny układ od początku budził ogromne zainteresowanie widzów. Ostatecznie Daria związała się z Filipem, a Julita stworzyła parę z Jackiem.

Jedna para przetrwała, druga rozpadła się przed ślubem

Losy obu relacji potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Już w finałowym, 10. odcinku programu okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydują się na ślub. Para podziękowała sobie przed ołtarzem i zakończyła swoją historię jeszcze przed wypowiedzeniem sakramentalnego „tak”. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja Darii i Filipa. Ich relacja przetrwała próbę programu, a uczestnicy zdecydowali się wziąć ślub. Podczas reunion widzowie dowiedzieli się, że małżeństwo Darii i Filipa nadal trwa, co tylko spotęgowało zainteresowanie tym, jak dziś wyglądają relacje między dawnymi przyjaciółkami.

Co stało się z przyjaźnią Julity i Darii?

W trakcie reunion prowadzący poruszyli temat relacji Julity i Darii. Widzowie szybko zauważyli, że między kobietami nie ma już takiej bliskości jak na początku programu. Obie uczestniczki przyznały, że obecnie nie mają ze sobą bardzo silnego kontaktu i nie przyjaźnią się na co dzień. Jednocześnie podkreśliły, że nie ma między nimi złej krwi ani otwartego konfliktu. Mimo to dla wielu fanów programu był to kolejny zaskakujący rozłam po zakończeniu eksperymentu.

Przez dużą część sezonu uczestniczki sprawiały wrażenie bardzo zgranych. Wspólne rozmowy, wzajemne wsparcie i podobne doświadczenia sprawiły, że wiele osób uwierzyło, iż ich więź przetrwa także poza kamerami. Reality show po raz kolejny pokazało jednak, że emocje budowane w programie często wyglądają inaczej po powrocie do codzienności. Szczególnie gdy jedna historia kończy się szczęśliwym małżeństwem, a druga bolesnym rozstaniem.