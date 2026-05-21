Hotel Paradise. Dominika i Marcel wygrali program! Zmieniono zasady gry - ZDJĘCIA

"Hotel Paradise" finał 2026. Dominika i Marcel zwycięzcami

Wielki finał „Hotelu Paradise” przyniósł ogromne emocje. Do ostatniego etapu programu dotarły dwie pary, jednak tylko jedna mogła wygrać rekordowe 200 tysięcy złotych. Ostatecznie zwycięzcami 12. edycji "Hotelu Paradise" zostali Dominika i Marcel. Para od tygodni była typowana przez widzów jako główni faworyci do wygranej i wszystko wskazuje na to, że ich konsekwencja oraz relacja zbudowana w programie przyniosły oczekiwany efekt.

Dominika i Marcel od początku byli razem

Dominika i Marcel praktycznie od samego początku tworzyli jeden z najbardziej stabilnych duetów sezonu. Choć zdarzały się momenty, w których przez układ programu trafiali chwilowo do innych par, zawsze wracali właśnie do siebie. W przeciwieństwie do wielu innych uczestników nie szukali nowych relacji i nie próbowali budować romantycznych wątków z innymi osobami. Widzowie szybko zaczęli odbierać ich jako jedną z najbardziej autentycznych par tej edycji.

Marcel jasno zadeklarował uczucia do Dominiki

Pod koniec sezonu Marcel coraz otwarciej mówił o swoich uczuciach do Dominiki. Podczas jednej z finałowych konkurencji napisał nawet na tabliczce, że Domi zostanie jego dziewczyną po programie. To tylko podsyciło przekonanie widzów, że między nimi naprawdę narodziło się uczucie, które może przetrwać także poza kamerami. Oboje deklarowali również, że po zakończeniu programu zamierzają się spotykać i rozwijać relację już poza „Hotelem Paradise”.

Odmieniona ścieżka lojalności i 200 tysięcy złotych. Dominika i Marcel nie rzucili kulą

W 12. sezonie stawka była wyjątkowo wysoka, bo zwycięska para walczyła aż o 200 tysięcy złotych. To najwyższa nagroda w historii programu. Dominika i Marcel stanęli na ścieżce lojalności jako para, która przez większość sezonu uchodziła za jedną z najbardziej zgranych i romantycznych. Warto wspomnieć, że ścieżka lojalności została odmieniona. Tym razem uczestnicy nie widzieli, na jakich kwotach będą stawać. Dopiero po postawieniu kroku wyświetlała się cyfra. Mimo wszystko Dominika i Marcel pozostali sobie wierni do końca.