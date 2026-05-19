Zmiana zasad na finale Hotelu Paradise. Ścieżka lojalności będzie wyglądała inaczej

Hotel Paradise finał 2026. Kiedy i gdzie oglądać?

Wielki finał 12. sezonu „Hotelu Paradise” zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Program tradycyjnie prowadzi Edyta Zając, a za komentarz zza kadru odpowiada Pan Lektor, którego zapowiedzi od lat podgrzewają emocje.

Zdjęcia do obecnej edycji były realizowane zimą, najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego, w egzotycznej Tajlandii. To właśnie tam uczestnicy budowali relacje, zawierali sojusze i walczyli o miejsce w finale.

Hotel Paradise ścieżka lojalności. Jak wyglądała do tej pory?

Dotychczas zasady były jasne. Do ścieżki lojalności trafiała para wybrana przez byłych mieszkańców hotelu. Uczestnicy głosowali na duet, który wzbudzał największe zaufanie i sympatię. Następnie para przechodziła po ścieżce lojalności, a w kluczowym momencie każde z nich decydowało, czy rzucić kulą. Jeśli nikt tego nie zrobił, nagroda była dzielona po równo. Jeśli jedna osoba zdecydowała się na ten ruch, druga traciła wszystko.

Hotel Paradise 200 tysięcy złotych. Rekordowa wygrana

W 12. sezonie stawka jest najwyższa w historii programu. I to samo w sobie jest sporą zmianą. Zwycięzcy walczą o 200 tysięcy złotych, a nie, jak wcześniej, o 100 tysięcy. Oznacza to, że nawet przy uczciwym podziale każdy z uczestników może zgarnąć po 100 tysięcy złotych. Jeśli jednak jedna osoba zdecyduje się rzucić kulą, druga strona straci całą nagrodę, a zwycięzca może zatrzymać pełne 200 tysięcy.

Nowa ścieżka lojalności na finale "Hotelu Paradise"?

Największe emocje budzi jednak zapowiedź nowej formuły ścieżki lojalności. Pan Lektor przyznał, że zna scenariusz finału i wie, że produkcja przygotowała coś zupełnie innego niż dotychczas.

To sugeruje, że zmianie może ulec nie tylko sama ceremonia, ale również sposób wyłonienia pary, która stanie przed najważniejszą decyzją sezonu. Możliwe, że inaczej będzie wyglądać głosowanie byłych uczestników albo finałowe zasady zostaną całkowicie przebudowane. Wiadomo już, że finał ma zaskoczyć zarówno uczestników, jak i widzów.

Jedno jest pewne: przy puli 200 tysięcy złotych i zmienionych zasadach emocje będą jeszcze większe niż zwykle. Czy o wszystkim zdecyduje miłość, strategia, a może zupełnie nowe reguły gry? Odpowiedź poznamy już podczas wielkiego finału „Hotelu Paradise”.