Magda z Hotelu Paradise o trudnym dzieciństwie. Była gnębiona przez biedę w domu! 

Magda z „Hotelu Paradise” o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa

Widzowie „Hotelu Paradise” kojarzą Magdę przede wszystkim z mocnym charakterem, pewnością siebie i ciętym językiem. Uczestniczka wielokrotnie pokazywała w programie, że potrafi walczyć o swoje i nie boi się konfrontacji. Okazuje się jednak, że za tym wizerunkiem kryje się trudna historia. W rozmowie z Andżeliką Bielską w cyklu „Blaski i Cienie” na YouTube Magda wróciła wspomnieniami do czasów szkolnych i przyznała, że nie miała łatwego dzieciństwa.

„Jako dziecko byłam spokojniejsza. Ja w podstawówce byłam gnębiona. Ta moja pewność siebie, to jest coś, czego musiałam nauczyć się w przeciągu lat. Jako dziecko byłam bardziej introwertyczna. Mój ekstrawertyzm to jest rzecz nabyta.”

To wyznanie może zaskoczyć osoby, które oglądały uczestniczkę w reality show TVN7. Magda przez cały sezon sprawiała wrażenie bardzo pewnej siebie, a dziś sama przyznaje, że musiała wypracować ten charakter. Magda z "Hotelu Paradise" szczerze o trudnej sytuacji finansowej Najbardziej poruszający fragment rozmowy dotyczył powodów, przez które była wyśmiewana przez rówieśników. Magda nie ukrywała, że wychowywała się w trudnych warunkach finansowych.

„(...) Głównie dlatego, że ja się wychowałam w biednej rodzinie. To był powód, że miałam szpileczki wbijane przez dziewczyny w podstawówce.”

Uczestniczka nie chciała szerzej rozwijać tematu domu rodzinnego. Gdy została o to zapytana, wyraźnie zaznaczyła, że nie czuje się gotowa na tak osobiste zwierzenia.

„Wolałabym raczej nie mówić.”

Magda zbudowała swoją pewność siebie od podstaw

Po emisji „Hotelu Paradise” Magda nadal wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Głównie przez kiepskie relacje z programowym partnerem. Magda i Andrzej nie zbudowali relacji romantycznej, wręcz można powiedzieć, że oboje czują do siebie niechęć. Tym razem jednak internauci zwracają uwagę nie na konfliktowe sytuacje czy relacje z programu, ale na szczerość uczestniczki.

Można zauważyć, że jej pewność siebie i mocny charakter mogą być efektem doświadczeń z przeszłości. Sama Magda przyznała przecież wprost, że musiała nauczyć się odwagi i przebojowości. Dziś pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często stoi historia, której widzowie wcześniej nie znali. Uczestniczka "Hotelu Paradise" nie zamyka się na przyszłe projekty medialne. Możliwe, że jeszcze pojawi się w telewizji i spróbuje swoich sił w innym formacie.

