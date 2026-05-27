Szymon poznaje uczestników "Farmy". Sezon 6. jest w fazie kręcenia

Szymon przybył na plan programu "Farma"

Znany z poprzednich edycji farmer udostępnił w internecie krótkie wideo nagrane tuż przed przekroczeniem wrót tytułowego gospodarstwa. Mężczyzna zaznaczył, że to jego pierwsza wizyta na planie od momentu oficjalnego rozpoczęcia zdjęć do nowej transzy reality show.

Nawet tak zwięzły materiał wystarczył, aby mocno zaintrygować fanów produkcji. Widzowie z ogromną niecierpliwością wyczekują teraz pierwszych konkretnych informacji na temat świeżo upieczonych bohaterów telewizyjnego formatu.

- Cześć moi drodzy, dziś moje pierwsze wejście za bramę farmy - relacjonuje Szymon. - Muszę mówić po cichu, bo tuż za bramą są już uczestnicy - mówi, wskazując na drewnianą bramę prowadzącą prosto na gospodarstwo.

Nowi uczestnicy "Farmy" rozpoczęli rywalizację w Polsacie

Rozpoczęcie nagrań to bezpośredni dowód na to, że proces castingowy dobiegł końca, a stacja wyłoniła ostateczny skład walczący o wygraną w szóstej serii. Telewizja Polsat trzyma jeszcze tożsamość śmiałków w ścisłej tajemnicy, ale wiadomo na pewno, że życie na wsi nabrało już ogromnego tempa. Obecnie nowi farmerzy wdrażają się w reguły formatu, rozdzielają między siebie codzienne obowiązki i próbują sprostać pierwszym obozowym trudnościom.

Warto przypomnieć, że Szymon od wielu sezonów stanowi jeden z filarów "Farmy". Ekspert na bieżąco monitoruje stan gospodarstwa, weryfikuje poprawność wykonywanych przez grupę zadań oraz dba o to, by uczestnicy należycie troszczyli się o zwierzęta. W kryzysowych momentach mężczyzna chętnie służy merytoryczną radą, zwłaszcza w kwestiach związanych ze zwierzętami, które niezmiennie pozostają absolutnym fundamentem całego telewizyjnego show.

Fani "Farmy" oczekują obiecywanych przez Marcelinę Zawadzką niespodzianek

Wcześniejsze wypowiedzi Marceliny Zawadzkiej, która zapowiadała duże niespodzianki w szóstej serii, rodzą wśród odbiorców coraz więcej pytań. Miłośnicy reality show zastanawiają się, jakie dokładnie niespodzianki ukrywają przed nimi twórcy i czy nadchodząca odsłona faktycznie okaże się tą najbardziej nieprzewidywalną w dotychczasowej historii polskiej telewizji. Nowy sezon wszedł już w fazę intensywnych nagrań na planie zdjęciowym.