Hit Love Is Blind w prawdziwym życiu! Teraz sam wejdziesz do randkowych kabin

Hit Netflixa "Love is Blind" w Polsce

Love Is Blind to jeden z największych globalnych formatów randkowych ostatnich lat. Program sprawdza, czy ludzie mogą zakochać się bez zobaczenia się na oczy, rozmawiając ze sobą w specjalnych kabinach, oddzieleni ścianą. Dopiero po zaręczynach uczestnicy spotykają się twarzą w twarz.

Polska edycja wystartowała 6 maja 2026 roku i od razu wzbudziła ogromne emocje. Produkcja rozbita została na kilka części, dzięki czemu widzowie mogą śledzić rozwój relacji krok po kroku. Pierwsza część historii, czyli odcinki 1–5, trafiła na platformę 6 maja 2026 roku i otworzyła cały eksperyment miłosny. Kolejne emocje przyjdą tydzień później – 13 maja 2026 roku pojawią się odcinki 6–9, w których relacje uczestników zaczęły się komplikować. Finałowe napięcie zaplanowano na 20 maja 2026 roku, kiedy to widzowie zobaczą 10. odcinek, czyli moment kluczowych rozstrzygnięć i emocjonalnych zwrotów akcji.

Całość zamknie odcinek 11 – reunion, w którym uczestnicy wracają, by skonfrontować się po czasie i odpowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się po programie. Data tej części nie została jeszcze ujawniona.

Randki jak w "Love is Blind" w prawdziwym życiu

Największe zaskoczenie pojawiło się jednak nie na ekranie, a w social mediach. Prowadzący polską edycję, czyli Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona ogłosili, że widzowie będą mogli… sami wejść do świata programu.

Już w maju w Warszawie, w Elektrowni Powiśle, odbędzie się wydarzenie inspirowane formatem, prawdziwe blind dating. W dniach 15, 16 i 17 maja uczestnicy wejdą do specjalnych randkowych kabin. Zasady są niemal identyczne jak w programie. Uczestników będzie dzieliła przegroda, więc nie zobaczą się podczas pierwszych rozmów. Pozostanie tylko głos, emocje i sposób, w jaki druga osoba mówi o sobie.

Na tej podstawie będą decydować, czy chcą kontynuować znajomość – dokładnie tak, jak w telewizyjnym eksperymencie. Czy da się zakochać bez zdjęć, profili i pierwszego wrażenia? Czy głos i rozmowa wystarczą, by stworzyć prawdziwą relację? Warszawskie blind dating w stylu Love Is Blind ma dać odpowiedź właśnie na te pytania.