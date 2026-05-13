Love is Blind. Są pierwsze reakcje widzów na odcinki 6-9. Już rośnie afera

Love Is Blind odcinki 6–9. Co się wydarzy?

Pary wracają do Polski po upojnym pobycie w słonecznej Grecji. Dla narzeczonych to czas największej próby, ponieważ czeka ich wspólne mieszkanie w Warszawie, gdzie staną przed codziennymi wyzwaniami, obowiązkami i pewnego rodzaju rutyną. Mało tego, nadchodzi czas poznania bliskich, przyjaciół i rodzin, co może zwiastować zarówno dużo wsparcia, jak i pierwsze poważne kłopoty...

Opinie o odcinkach 6–9 „Love Is Blind: Polska”

Choć odcinki 6–9 pojawiły się dopiero o godz. 9:00 rano 13 maja 2026 roku, niektórzy widzowie już zdążyli przekonać się, jak potoczyły się losy par. W sieci publikują swoje opinie, dzielą się refleksjami i komentują to, co zaserwował im Netflix.

Mimo, że Malika ma specyficzny charakter i wymagania to Krzysztof to chyba eksperyment społeczny Rodzina Julii to jakiś koszmar… na miejscu Kamila uciekłabym… szczególnie ta mama… nie wiem czy to pod publikę ale ogólnie dla mnie dramat… Te auuuu jest juz wkur….🤦🏻‍♀️🤣 Julii i jej zachowanie jest nie do zaakceptowania. To nie była rozmowa tylko przesłuchanie Kamila (...) laczego Damian nazywa Martę ciągle "małpką"... ??? Nie mogę tego przetrawić, jakby do mnie tak facet powiedział to dostał by z liścia, sorry - czytamy tylko część licznych komentarzy odnośnie najnowszych odcinków "Love is Blind"

Komentarze widzów jasno wskazują, że odcinki 6–9 ujawniają jeszcze więcej smaczków ze związków pokazanych w programie. Co więcej, po obejrzeniu tych czterech epizodów pozostaje już tylko finał, zaplanowany na 20 maja. To właśnie wtedy pary ostatecznie zdecydują, czy naprawdę dojdzie do ślubu.