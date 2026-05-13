La promesa - pałac tajemnic, odcinek 394: Lope planuje oświadczyny. Jego ukochana jest przerażona

"La promesa" odcinek 393. Alonso wyznaje prawdę, a Lope zbliża się do Very

W poprzedniej odsłonie serialu Alonso podzielił się z Curro szczegółami swojej głębokiej relacji z Dolores. Rozmowie w tajemnicy przysłuchiwała się Jana. Z kolei Teresa, spełniając prośbę Píi, rozpoczęła intensywne szkolenie Virtudes, ucząc ją trudnych dworskich zasad. Martina miała ogromne pretensje do Margarity o jej radosne przygotowania do wyjścia z hrabią de Ayala, traktując to jako zniewagę dla zmarłego ojca. W międzyczasie Lope zaproponował Verze spotkanie z jej ojcem, ale kobieta odrzuciła ten pomysł, chroniąc mroczną tajemnicę z przeszłości.

Streszczenie 394. odcinka "La promesa". Powrót Jimeny i trudne negocjacje Cataliny

Obecność Jimeny w murach posiadłości ponownie paraliżuje służbę strachem. Pracownicy wciąż mają przed oczami pożar i nieprzewidywalne czyny żony Manuela, co błyskawicznie zagęszcza atmosferę w pałacu. Virtudes w ogóle nie radzi sobie z powierzonymi obowiązkami, a jej nieporadność spędza sen z powiek szkolącej ją Teresie. Lope, zdeterminowany przez uczucie, wciąż zamierza prosić ojca Very o zgodę na ślub, jednak spotyka się z niewyjaśnionym i twardym oporem partnerki. W salonach Catalina i Pelayo rozważają ryzykowne warunki dołączenia Lorenza do dżemowego biznesu. Markiza Cruz zgłasza z kolei posiadłość do rywalizacji na najpiękniejszy ogród, próbując za wszelką cenę ratować reputację i prestiż swojej rodziny.

Gdzie i kiedy oglądać 394. odcinek serialu "La promesa" w TVP?

Hiszpańską produkcję można śledzić na antenie telewizyjnej od poniedziałku do piątku. Najnowszy, 394. epizod zostanie zaprezentowany w TVP2 w środę, 20 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05. Dla tych widzów, którzy nie zdążą na premierę o wyznaczonej porze, przewidziano bezproblemową możliwość obejrzenia odcinka w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła "La promesy" i pełna obsada hiszpańskiej produkcji

Jana nieustannie drąży mroczne sekrety rodziny Lujan, napotykając kolejne intrygi ukryte w murach posiadłości. Z każdym dniem musi mierzyć się z niebezpiecznym światem pałacowych manipulacji, jednocześnie maskując swoje prawdziwe cele i intencje przed domownikami. Kłopoty potęguje jej skomplikowana relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego balansowania między chęcią odwetu a rodzącą się miłością. Wydarzenia w pałacu nabierają tempa, sugerując, że poszukiwana przez Janę ostateczna prawda może być niezwykle przerażająca.

W hiszpańskim serialu występują:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho w roli Manuela Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada grająca Jimenę

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González w roli Juana Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes