La promesa - pałac tajemnic, odcinek 394: Lope planuje oświadczyny. Jego ukochana jest przerażona

Joanna Dembek
2026-05-13 15:01

Powrót Jimeny do posiadłości wywołuje popłoch wśród służby, która doskonale pamięta jej próbę podpalenia pałacu. W tym samym czasie nowa służąca Virtudes wykazuje się brakiem kompetencji, co generuje problemy dla Píi. Z kolei Lope nie ustaje w planach oświadczyn, ale Vera kategorycznie sprzeciwia się spotkaniu z jej ojcem. Zobacz, co wydarzy się w środę, 20 maja.

"La promesa" odcinek 393. Alonso wyznaje prawdę, a Lope zbliża się do Very

W poprzedniej odsłonie serialu Alonso podzielił się z Curro szczegółami swojej głębokiej relacji z Dolores. Rozmowie w tajemnicy przysłuchiwała się Jana. Z kolei Teresa, spełniając prośbę Píi, rozpoczęła intensywne szkolenie Virtudes, ucząc ją trudnych dworskich zasad. Martina miała ogromne pretensje do Margarity o jej radosne przygotowania do wyjścia z hrabią de Ayala, traktując to jako zniewagę dla zmarłego ojca. W międzyczasie Lope zaproponował Verze spotkanie z jej ojcem, ale kobieta odrzuciła ten pomysł, chroniąc mroczną tajemnicę z przeszłości.

Streszczenie 394. odcinka "La promesa". Powrót Jimeny i trudne negocjacje Cataliny

Obecność Jimeny w murach posiadłości ponownie paraliżuje służbę strachem. Pracownicy wciąż mają przed oczami pożar i nieprzewidywalne czyny żony Manuela, co błyskawicznie zagęszcza atmosferę w pałacu. Virtudes w ogóle nie radzi sobie z powierzonymi obowiązkami, a jej nieporadność spędza sen z powiek szkolącej ją Teresie. Lope, zdeterminowany przez uczucie, wciąż zamierza prosić ojca Very o zgodę na ślub, jednak spotyka się z niewyjaśnionym i twardym oporem partnerki. W salonach Catalina i Pelayo rozważają ryzykowne warunki dołączenia Lorenza do dżemowego biznesu. Markiza Cruz zgłasza z kolei posiadłość do rywalizacji na najpiękniejszy ogród, próbując za wszelką cenę ratować reputację i prestiż swojej rodziny.

Gdzie i kiedy oglądać 394. odcinek serialu "La promesa" w TVP?

Hiszpańską produkcję można śledzić na antenie telewizyjnej od poniedziałku do piątku. Najnowszy, 394. epizod zostanie zaprezentowany w TVP2 w środę, 20 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05. Dla tych widzów, którzy nie zdążą na premierę o wyznaczonej porze, przewidziano bezproblemową możliwość obejrzenia odcinka w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła "La promesy" i pełna obsada hiszpańskiej produkcji

Jana nieustannie drąży mroczne sekrety rodziny Lujan, napotykając kolejne intrygi ukryte w murach posiadłości. Z każdym dniem musi mierzyć się z niebezpiecznym światem pałacowych manipulacji, jednocześnie maskując swoje prawdziwe cele i intencje przed domownikami. Kłopoty potęguje jej skomplikowana relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego balansowania między chęcią odwetu a rodzącą się miłością. Wydarzenia w pałacu nabierają tempa, sugerując, że poszukiwana przez Janę ostateczna prawda może być niezwykle przerażająca.

W hiszpańskim serialu występują:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho w roli Manuela Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada grająca Jimenę
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González w roli Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
