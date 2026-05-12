Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim sprzeciwia się terapii, która może zabić jego córkę. Seyran zaryzykuje dla ciąży?

Co wydarzyło się w 292. odcinku "Złotego chłopaka"?
W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że terapia dająca jej szansę na macierzyństwo stanowi poważne zagrożenie dla jej życia. Halis wydał Feritowi zakaz angażowania się w śledztwo dotyczące fałszywych diamentów. Z kolei Abidin wywołał awanturę, oskarżając Sunę o zastawienie rezydencji. Betul zaczęła natomiast wywierać presję na Orhana, aby wyrzucił Gulgun z posiadłości.
Złoty chłopak, odcinek 293: Streszczenie. Kazim zabrania Seyran terapii
Wieść o bezpłodności Seyran błyskawicznie rozchodzi się po rezydencji, wywołując szok i cierpienie, w tym także u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy Seyran, Kazim pozostaje nieugięty i kategorycznie zabrania córce poddawania się jakiejkolwiek terapii. Paraliżuje go strach, że ryzykowne leczenie mogłoby spowodować nawrót śmiertelnej choroby i odejście ukochanego dziecka.
Ferit, próbując oderwać myśli od trudnej sytuacji rodzinnej, wyrusza z Abidinem na poszukiwania Naciego, co ma stanowić klucz do rozwiązania ich problemów biznesowych. W tym czasie napięcie między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a wzajemne oskarżenia jedynie pogłębiają kryzys w ich relacji. Z kolei Kazim, pochłonięty własnymi sprawami, zostaje podstępnie wciągnięty w podejrzaną intrygę, za którą może zapłacić wysoką cenę.
Złoty chłopak: Kiedy oglądać 293. odcinek w TVP1?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. We wtorek, 19 maja 2026 roku widzowie zobaczą 293. odcinek, pełen silnych emocji, zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco poznawać losy Ferita, Seyran, Sinana i innych bohaterów.
Złoty chłopak: Kto występuje w obsadzie?
W tureckiej produkcji występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet