Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim sprzeciwia się terapii, która może zabić jego córkę. Seyran zaryzykuje dla ciąży?

Co wydarzyło się w 292. odcinku "Złotego chłopaka"?

W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że terapia dająca jej szansę na macierzyństwo stanowi poważne zagrożenie dla jej życia. Halis wydał Feritowi zakaz angażowania się w śledztwo dotyczące fałszywych diamentów. Z kolei Abidin wywołał awanturę, oskarżając Sunę o zastawienie rezydencji. Betul zaczęła natomiast wywierać presję na Orhana, aby wyrzucił Gulgun z posiadłości.

Złoty chłopak, odcinek 293: Streszczenie. Kazim zabrania Seyran terapii

Wieść o bezpłodności Seyran błyskawicznie rozchodzi się po rezydencji, wywołując szok i cierpienie, w tym także u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy Seyran, Kazim pozostaje nieugięty i kategorycznie zabrania córce poddawania się jakiejkolwiek terapii. Paraliżuje go strach, że ryzykowne leczenie mogłoby spowodować nawrót śmiertelnej choroby i odejście ukochanego dziecka.

Ferit, próbując oderwać myśli od trudnej sytuacji rodzinnej, wyrusza z Abidinem na poszukiwania Naciego, co ma stanowić klucz do rozwiązania ich problemów biznesowych. W tym czasie napięcie między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a wzajemne oskarżenia jedynie pogłębiają kryzys w ich relacji. Z kolei Kazim, pochłonięty własnymi sprawami, zostaje podstępnie wciągnięty w podejrzaną intrygę, za którą może zapłacić wysoką cenę.

Złoty chłopak: Kiedy oglądać 293. odcinek w TVP1?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. We wtorek, 19 maja 2026 roku widzowie zobaczą 293. odcinek, pełen silnych emocji, zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco poznawać losy Ferita, Seyran, Sinana i innych bohaterów.

Złoty chłopak: Kto występuje w obsadzie?

W tureckiej produkcji występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet