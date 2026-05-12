Złoty chłopak, odcinek 293: Kazim sprzeciwia się terapii, która może zabić jego córkę. Seyran zaryzykuje dla ciąży?

Joanna Dembek
2026-05-12 13:36

Rezydencja pogrąża się w szoku po informacji o bezpłodności Seyran, a ten cios dotyka wszystkich domowników. Kazim stanowczo zakazuje córce podejmowania ryzykownego leczenia, podczas gdy Ferit i Abidin ruszają na poszukiwania Naciego, by ratować swoje biznesowe plany. Konflikt między Suną a Abidinem przybiera na sile, a Kazim nieświadomie daje się wciągnąć w mroczną intrygę. Zobacz, co wydarzy się we wtorek, 19 maja, w 293. odcinku serialu.

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı, bohaterka serialu Złoty chłopak, z długimi, brązowymi włosami i delikatnym makijażem, z powagą patrzy w dół.
Co wydarzyło się w 292. odcinku "Złotego chłopaka"?

W poprzednim odcinku (292) Seyran dowiedziała się, że terapia dająca jej szansę na macierzyństwo stanowi poważne zagrożenie dla jej życia. Halis wydał Feritowi zakaz angażowania się w śledztwo dotyczące fałszywych diamentów. Z kolei Abidin wywołał awanturę, oskarżając Sunę o zastawienie rezydencji. Betul zaczęła natomiast wywierać presję na Orhana, aby wyrzucił Gulgun z posiadłości.

Złoty chłopak, odcinek 293: Streszczenie. Kazim zabrania Seyran terapii

Wieść o bezpłodności Seyran błyskawicznie rozchodzi się po rezydencji, wywołując szok i cierpienie, w tym także u samej zainteresowanej. Mimo rozpaczy Seyran, Kazim pozostaje nieugięty i kategorycznie zabrania córce poddawania się jakiejkolwiek terapii. Paraliżuje go strach, że ryzykowne leczenie mogłoby spowodować nawrót śmiertelnej choroby i odejście ukochanego dziecka.

Ferit, próbując oderwać myśli od trudnej sytuacji rodzinnej, wyrusza z Abidinem na poszukiwania Naciego, co ma stanowić klucz do rozwiązania ich problemów biznesowych. W tym czasie napięcie między Abidinem a Suną staje się nie do zniesienia, a wzajemne oskarżenia jedynie pogłębiają kryzys w ich relacji. Z kolei Kazim, pochłonięty własnymi sprawami, zostaje podstępnie wciągnięty w podejrzaną intrygę, za którą może zapłacić wysoką cenę.

Złoty chłopak: Kiedy oglądać 293. odcinek w TVP1?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. We wtorek, 19 maja 2026 roku widzowie zobaczą 293. odcinek, pełen silnych emocji, zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco poznawać losy Ferita, Seyran, Sinana i innych bohaterów.

Złoty chłopak: Kto występuje w obsadzie?

W tureckiej produkcji występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
