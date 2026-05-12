Dziedzictwo, odcinek 924: Semih zastawia pułapkę na Poyraza, aby spędzić popołudnie u boku Nany

Dziedzictwo – co wydarzyło się w 923. odcinku?
Zanim przejdziemy do nowości, krótkie przypomnienie. Poyraz trwał u boku Nany, kiedy przebywała w szpitalu, starając się opanować rodzące się w nim uczucia. Ayse postanowiła stanowczo bronić swojego związku przed Deryą. Tymczasem Sinan stanął na wysokości zadania i uratował Aynur przed uzbrojonym w nóż napastnikiem w biały dzień. Pomimo tej bohaterskiej interwencji, stosunki między prokuratorem a jego gosposią pozostały chłodne, a oboje zgodnie ustalili, że zachowają dystans.
Streszczenie 924. odcinka serialu Dziedzictwo
Nana jest już w domu, a Poyraz pragnie spędzić z nią i Yusufem beztroski czas na pikniku. Niestety, Semih płaci prowokatorowi, by ten wszczął bójkę. W rezultacie Poyraz zostaje zabrany na komisariat. Semih natychmiast korzysta z okazji i bez skrupułów wprasza się na piknik, odgrywając rolę oddanego przyjaciela, skutecznie oddzielając Nanę od Poyraza, który nie ma pojęcia o spisku.
Tymczasem Derya nie przebiera w środkach. Kobieta dzwoni do Ferita i okłamuje go, że padła ofiarą napadu. Mężczyzna, chcąc jej pomóc, potajemnie się z nią spotyka i oszukuje Ayse. Sprawa jednak szybko wychodzi na jaw, gdy prokuratorka z premedytacją odbiera połączenie od byłej Ferita.
W innej części miasta do Sinana przyjeżdża jego stary znajomy, Gurkan. Gość od pierwszych chwil nie kryje swojego zainteresowania Aynur, co sprawia, że w Sinanie budzi się zazdrość.
Gdzie obejrzeć 924. odcinek Dziedzictwa?
Turecki hit można śledzić na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia. Najnowszy, 924. odcinek zostanie pokazany w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 16:05. Dla tych, którzy nie zdążą przed ekrany, telewizja polska udostępnia wszystkie odcinki na platformie TVP VOD.
Dziedzictwo - o czym opowiada serial i kto w nim gra?
Fabuła skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowały się w skromnym, ale pełnym miłości domu. Sytuacja zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka zamożnego klanu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po dziadku, kobieta owdowieje, a niedługo potem poważnie choruje. Przed śmiercią błaga Seher, aby ta zajęła się jej małym synkiem. Kiedy Kevser umiera, Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego Yamana, a Seher musi walczyć o odzyskanie opieki nad siostrzeńcem.
Obsada serialu to m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin