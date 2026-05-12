Dziedzictwo, odcinek 924: Semih zastawia pułapkę na Poyraza, aby spędzić popołudnie u boku Nany

Dziedzictwo – co wydarzyło się w 923. odcinku?

Zanim przejdziemy do nowości, krótkie przypomnienie. Poyraz trwał u boku Nany, kiedy przebywała w szpitalu, starając się opanować rodzące się w nim uczucia. Ayse postanowiła stanowczo bronić swojego związku przed Deryą. Tymczasem Sinan stanął na wysokości zadania i uratował Aynur przed uzbrojonym w nóż napastnikiem w biały dzień. Pomimo tej bohaterskiej interwencji, stosunki między prokuratorem a jego gosposią pozostały chłodne, a oboje zgodnie ustalili, że zachowają dystans.

Streszczenie 924. odcinka serialu Dziedzictwo

Nana jest już w domu, a Poyraz pragnie spędzić z nią i Yusufem beztroski czas na pikniku. Niestety, Semih płaci prowokatorowi, by ten wszczął bójkę. W rezultacie Poyraz zostaje zabrany na komisariat. Semih natychmiast korzysta z okazji i bez skrupułów wprasza się na piknik, odgrywając rolę oddanego przyjaciela, skutecznie oddzielając Nanę od Poyraza, który nie ma pojęcia o spisku.

Tymczasem Derya nie przebiera w środkach. Kobieta dzwoni do Ferita i okłamuje go, że padła ofiarą napadu. Mężczyzna, chcąc jej pomóc, potajemnie się z nią spotyka i oszukuje Ayse. Sprawa jednak szybko wychodzi na jaw, gdy prokuratorka z premedytacją odbiera połączenie od byłej Ferita.

W innej części miasta do Sinana przyjeżdża jego stary znajomy, Gurkan. Gość od pierwszych chwil nie kryje swojego zainteresowania Aynur, co sprawia, że w Sinanie budzi się zazdrość.

Gdzie obejrzeć 924. odcinek Dziedzictwa?

Turecki hit można śledzić na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia. Najnowszy, 924. odcinek zostanie pokazany w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 16:05. Dla tych, którzy nie zdążą przed ekrany, telewizja polska udostępnia wszystkie odcinki na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo - o czym opowiada serial i kto w nim gra?

Fabuła skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowały się w skromnym, ale pełnym miłości domu. Sytuacja zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka zamożnego klanu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po dziadku, kobieta owdowieje, a niedługo potem poważnie choruje. Przed śmiercią błaga Seher, aby ta zajęła się jej małym synkiem. Kiedy Kevser umiera, Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego Yamana, a Seher musi walczyć o odzyskanie opieki nad siostrzeńcem.

Obsada serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin