Dziedzictwo, odcinek 924: Semih zastawia pułapkę na Poyraza, aby spędzić popołudnie u boku Nany

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-12 13:25

Nana wraca do domu, jednak planowany piknik z Poyrazem zostaje zrujnowany przez Semiha. Mężczyzna zamierza pozbyć się rywala i zająć jego miejsce przy boku dziewczyny. U Ferita również nie brakuje emocji – Derya symuluje napad, aby wyciągnąć go z domu i poróżnić z Ayse. Czy intryga wyjdzie na jaw? Z kolei w życiu Sinana pojawia się Gurkan, który natychmiast wykazuje zainteresowanie piękną Aynur. Emisja 924. odcinka w środę 20 maja.

Młoda kobieta z opatrunkiem na czole, prawdopodobnie Nana z serialu Dziedzictwo, z długimi, ciemnymi, kręconymi włosami i zamyślonym wyrazem twarzy. Ubrana jest w biały sweter z delikatnym wzorem i ciemną kurtkę. Zdjęcie ilustruje scenę pełną napięcia, związaną z intrygami i pułapkami, o których można przeczytać na portalu Super Seriale.
Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924 Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 13

Dziedzictwo – co wydarzyło się w 923. odcinku?

Zanim przejdziemy do nowości, krótkie przypomnienie. Poyraz trwał u boku Nany, kiedy przebywała w szpitalu, starając się opanować rodzące się w nim uczucia. Ayse postanowiła stanowczo bronić swojego związku przed Deryą. Tymczasem Sinan stanął na wysokości zadania i uratował Aynur przed uzbrojonym w nóż napastnikiem w biały dzień. Pomimo tej bohaterskiej interwencji, stosunki między prokuratorem a jego gosposią pozostały chłodne, a oboje zgodnie ustalili, że zachowają dystans.

Tureckie seriale, które warto obejrzeć

Streszczenie 924. odcinka serialu Dziedzictwo

Nana jest już w domu, a Poyraz pragnie spędzić z nią i Yusufem beztroski czas na pikniku. Niestety, Semih płaci prowokatorowi, by ten wszczął bójkę. W rezultacie Poyraz zostaje zabrany na komisariat. Semih natychmiast korzysta z okazji i bez skrupułów wprasza się na piknik, odgrywając rolę oddanego przyjaciela, skutecznie oddzielając Nanę od Poyraza, który nie ma pojęcia o spisku.

Tymczasem Derya nie przebiera w środkach. Kobieta dzwoni do Ferita i okłamuje go, że padła ofiarą napadu. Mężczyzna, chcąc jej pomóc, potajemnie się z nią spotyka i oszukuje Ayse. Sprawa jednak szybko wychodzi na jaw, gdy prokuratorka z premedytacją odbiera połączenie od byłej Ferita.

W innej części miasta do Sinana przyjeżdża jego stary znajomy, Gurkan. Gość od pierwszych chwil nie kryje swojego zainteresowania Aynur, co sprawia, że w Sinanie budzi się zazdrość.

Dziedzictwo, odcinek 924
Galeria zdjęć 13

Gdzie obejrzeć 924. odcinek Dziedzictwa?

Turecki hit można śledzić na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia. Najnowszy, 924. odcinek zostanie pokazany w środę, 20 maja 2026 roku, o godzinie 16:05. Dla tych, którzy nie zdążą przed ekrany, telewizja polska udostępnia wszystkie odcinki na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo - o czym opowiada serial i kto w nim gra?

Fabuła skupia się na losach Seher i Kevser, córek Yusufa. Dziewczyny wychowały się w skromnym, ale pełnym miłości domu. Sytuacja zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka zamożnego klanu Kyrymly. Po narodzinach syna, któremu nadaje imię po dziadku, kobieta owdowieje, a niedługo potem poważnie choruje. Przed śmiercią błaga Seher, aby ta zajęła się jej małym synkiem. Kiedy Kevser umiera, Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego Yamana, a Seher musi walczyć o odzyskanie opieki nad siostrzeńcem.

Obsada serialu to m.in.:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu jako Seher
  • Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
  • Gülderen Güler jako Kiraz
  • Melih Özkaya jako Ali
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin
Sonda
Czy "Dziedzictwo" to dobry serial?