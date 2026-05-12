Panna młoda, odcinek 104. Mukadder planuje morderstwo Hancer

Produkcja zatytułowana "Panna młoda" jest świeżą propozycją w ramówce stacji TVP2. Premiera tego tytułu w Turcji miała miejsce w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić tę historię od 20 stycznia 2026 roku. Format zajął miejsce emitowanej wcześniej telenoweli "Miłość i nadzieja". W naszym podsumowaniu ujawniamy przebieg fabuły 104. epizodu, pełnego zaskakujących zwrotów akcji.

Streszczenie 104. odcinka serialu "Panna młoda". Mukadder wydaje wyrok na Hancer

Zraniony Cihan znajduje się w krytycznym położeniu. W tym samym czasie Gülsüm dowiaduje się o sztucznym brzuchu wykorzystywanym przez Beyzę. Z kolei Sinem orientuje się, od kogo Hancer dostała sugestię użycia broni. Mukadder wydaje Nusretowi bezwzględny rozkaz zlikwidowania Hancer, jeżeli Cihan ostatecznie umrze. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 maja 2026 roku.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Długa historia Cihana i Hancer na polskich ekranach

Turecka produkcja należy do niezwykle obszernych formatów telewizyjnych. Telenowela ma obecnie trzy sezony, w których skład wchodzi dokładnie 325 odcinków. Pojedynczy epizod trwa tam około dwóch godzin, więc krajowi nadawcy podzielą materiał, powiększając łączną pulę wydań ponad dwukrotnie. Opowieść nadal powstaje nad Bosforem, dlatego ostateczna objętość serii pozostaje całkowitą niewiadomą. Fani Cihana oraz Hançer będą musieli poświęcić kilka lat na śledzenie fabuły w polskiej telewizji.

Obsada telenoweli "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w kluczowe postacie

Główne role w produkcji odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, kreujący postać Cihana. Zespołowi aktorskiemu towarzyszy rozbudowana grupa utalentowanych artystów drugoplanowych. Na ekranie możemy regularnie oglądać następujących twórców:

Can Tarakçı odgrywający postać o imieniu Cemil,

Betigül Ceylan wcielająca się w bezwzględną Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca bohaterkę o imieniu Gülsüm,

Elif Çapkin występująca w serialu jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli ambitnej Deryi,

Sidal Damar jako telewizyjna Sinem,

Günes Ebrar Özgül tworząca wiarygodną kreację Mine,

Türker Kantar na ekranie stale obecny jako Emir,

Çisel Kuskan ożywiająca intrygującą postać Beyzy,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.