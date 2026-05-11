Dziedzictwo, odcinek 922: Nana walczy o życie po potrąceniu, a Sinan boleśnie rani Aynur

W 921. epizodzie tureckiej produkcji widzowie obserwowali dramatyczne starania Nany o odzyskanie wolności, które brutalnie udaremnił Ersin, używając do tego celu toksycznej substancji. W tym samym czasie Poyraz sprytnie zwabił w pułapkę agentkę Banu, licząc na to, że wymusi na niej wyjawienie dokładnej kryjówki porwanej kobiety. Równolegle Derya postanowiła sprawić Feritowi niezwykle luksusowy upominek, aby przyćmić działania Ayse, podczas gdy jak podaje serwis Eska, Adalet skutecznie zmanipulowała Aynur, starając się za wszelką cenę zepsuć jej relację z Sinanem.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dramat w serialu Dziedzictwo. Rozpędzony samochód potrąca Nanę

Po skutecznym obezwładnieniu Banu, Poyraz ostatecznie poznaje miejsce uwięzienia Nany, jednak zupełnie nie podejrzewa, że krok w krok podąża za nim Semih. Mężczyzna znienacka pozbawia rywala przytomności, ponieważ zamierza w pojedynkę oswobodzić kobietę i przypisać sobie całą chwałę. Niestety, fizyczna konfrontacja z Ersinem przyjmuje katastrofalny obrót, a kiedy wybudzony Poyraz ostatecznie dociera do kryjówki, zdesperowany porywacz rusza autem do ucieczki. Uciekający przestępca z ogromną siłą uderza pojazdem w Nanę, pozostawiając nieprzytomną i zakrwawioną ofiarę na środku drogi.

Aynur rezygnuje z nauki. Sinan nazywa ją zwykłą służącą

Sytuacja w rezydencji prokuratora staje się niezwykle napięta po brutalnym upokorzeniu młodej gosposi. Zaniepokojona rosnącą bliskością pary Adalet stanowczo naciska na syna, by ten zdecydowanie odciął się od dziewczyny. W efekcie Sinan podczas konwersacji z matką określa Aynur wyłącznie mianem pomocy domowej. Te niezwykle raniące słowa docierają do uszu samej zainteresowanej, która w akcie buntu natychmiast porzuca swoje plany edukacyjne. Upokorzona kobieta radykalnie zmienia swoje zachowanie, ostentacyjnie nakazując prokuratorowi osobiste wykonywanie wszystkich obowiązków w posiadłości.

Kiedy i gdzie oglądać 922. odcinek telenoweli Dziedzictwo w TVP?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień, a jej kolejne odsłony można śledzić o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 922. epizod zadebiutuje w ramówce stacji w poniedziałek, 18 maja 2026 roku. Fani formatu, którzy z różnych przyczyn nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, nie mają jednak powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz premierowe wydania są stale udostępniane dla widzów w oficjalnej bibliotece internetowej platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada aktorska tureckiego serialu Dziedzictwo

Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa, Seher oraz Kevser, które mimo skromnych warunków życiowych tworzą niezwykle zżytą i szczęśliwą rodzinę. Ich ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy druga z sióstr wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela potężnego rodu Kyrymly, a następnie wydaje na świat syna, dziedziczącego imię po dziadku. Niestety, kobieta szybko traci męża, a niedługo później diagnozuje się u niej śmiertelną chorobę. W swoich ostatnich chwilach błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim potomkiem. Po tragicznej śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła szorstkiego i bezlitosnego Yamana, co zmusza zdesperowaną ciotkę do rozpoczęcia zaciętej walki o odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują:

