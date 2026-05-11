La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 392: Powrót niezrównoważonej żony Manuela zwiastuje ogromne kłopoty w posiadłości

Wcześniej w serialu "La Promesa". Konflikt Marii i Very oraz szczere wyznanie Jany

Wydarzenia z 391. epizodu przyniosły widzom sporo niespodzianek i mocnych wrażeń. Jana otwarcie powiedziała Ablowi o swoim głębokim uczuciu do Manuela, ucinając tym samym wszelkie niedomówienia między nimi. Równolegle doszło do ostrego spięcia między Marią i Verą, a powodem ich burzliwej kłótni okazała się odnaleziona w pałacu gotówka. Z kolei Cruz nie potrafiła ukryć swojej wściekłości, patrząc na przedślubne poczynania Cataliny. Przyszła panna młoda podjęła bowiem autonomiczną decyzję o wystąpieniu przed ołtarzem w ślubnej kreacji swojej nieżyjącej matki.

Niespodziewana wizyta Jimeny. Manuel odsłania karty przed Ablem

Pozorna stabilizacja w rezydencji legnie w gruzach, gdy na horyzoncie zjawia się Jimena. Jej nagły powrót wzbudza ogromne przerażenie wśród wszystkich domowników, co ma bezpośredni związek z jej dramatyczną i nieobliczalną przeszłością. Warto przypomnieć, że kobieta pierwotnie planowała ślub z Tomásem, jednak po jego nagłym zgonie ostatecznie poślubiła Manuela. Z czasem rozwinęła się u niej niebezpieczna obsesja na punkcie męża, która doprowadziła ją do symulowania ciąży oraz drastycznych samookaleczeń. Co gorsza, niestabilna psychicznie żona Manuela zamknęła wcześniej Catalinę w komnacie, by następnie podłożyć tam ogień. W obliczu narastających komplikacji, Manuel postanawia wyznać Ablowi całą prawdę o swoich skomplikowanych relacjach z Janą, stawiając medyka w bardzo niewygodnej sytuacji zawodowej i towarzyskiej.

Nowe obowiązki Virtudes w pałacu. Pelayo próbuje manipulować Cataliną

W międzyczasie Pía wspólnie z Rómulo podejmują kluczową decyzję o włączeniu Virtudes w szeregi stałego personelu. Przełożeni głęboko wierzą, że córka Simony znakomicie poradzi sobie z nowymi obowiązkami służącej. Z kolei Salvador, korzystając z pomocy życzliwych kolegów z pracy, przygotowuje dla Marii niezwykle romantyczną niespodziankę kulinarną. Równocześnie w pałacowych korytarzach nie brakuje codziennych napięć. Petra ma ogromne pretensje do Ignacia o jego zbyt bliskie kontakty z Margaritą i wcale tego nie ukrywa. Na innym froncie Pelayo usilnie namawia Catalinę, aby ostatecznie zgodzili się na włączenie Lorenzo do ich obiecującego przedsięwzięcia biznesowego.

Emisja serialu "La promesa - pałac tajemnic" w Telewizji Polskiej

Fani hiszpańskiej telenoweli mogą śledzić losy ulubionych bohaterów przez cały tydzień roboczy, od poniedziałku do piątku. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, 391. odcinek zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 18 maja 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które z różnych przyczyn prywatnych nie zdołają obejrzeć premierowej transmisji telewizyjnej, nie muszą się martwić. Nadawca publiczny udostępnia wszystkie dotychczasowe oraz bieżące epizody na swojej platformie streamingowej TVP VOD, gdzie można je odtworzyć w dowolnie wybranym momencie.

Fabuła produkcji "La promesa" oraz główna obsada aktorska

Główna oś fabularna skupia się na postaci Jany, która z każdym dniem poznaje coraz więcej mrocznych sekretów arystokratycznego rodu Lujan. Przebywając w murach okazałej posiadłości, młoda kobieta nieustannie lawiruje w gąszczu zakulisowych intryg, ukrywając przy tym swoje prawdziwe plany przed resztą personelu i zamożnymi pracodawcami. Jej bliska zażyłość z Manuelem sprawia, że bohaterka staje na rozdrożu pomiędzy pragnieniem wyrównania starych rachunków a rodzącym się nagle uczuciem. Narastające konflikty sugerują, że prawda, do której dąży dziewczyna, może wywołać znacznie większe zniszczenia, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Codzienne życie w pałacu zmusza Janę do ciągłej walki o przetrwanie w niezwykle toksycznym środowisku.

Twórcy produkcji zgromadzili na planie imponującą grupę hiszpańskich aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

- Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito

- Eva Martín wcielająca się w postać Cruz Ezquerdo de Luján

- Manuel Regueiro występujący jako Alonso de Luján

- Arturo Sancho kreujący postać Manuela Lujána Ezquerdo

- María Castro jako serialowa Pía Adarre

- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

- Carmen Flores Sandoval odgrywająca Simonę Martínez

- Teresa Quintero wcielająca się w Candelę Garcíę

- Carmen Asecas jako Catalina Luján

- Paula Losada w roli niestabilnej Jimeny

- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

- Alberto González występujący jako Juan Ezquerdo

- Marga Martínez grająca Petrę Arcos

- Enrique Fortún w roli Lopego Ruiza

- Sara Molina jako María Fernández

- Laura Simón kreująca postać Loly Montoro

- Rafa de Vera jako inspektor Conrado Funes