Dziedzictwo, odcinek 920: Awantura na sesji zdjęciowej. Poyraz rzuci się z pięściami na fotografa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 920: Kiedy emisja w TVP1? Poyraz pojawi się na planie

W 920. odcinku tureckiej telenoweli „Dziedzictwo”, który widzowie zobaczą w sobotę, 16 maja 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1, Poyraz zjawi się w parku podczas plenerowej sesji zdjęciowej Nany. Widok ukochanej wywoła u niego ogromny zachwyt, od którego nie będzie mógł oderwać wzroku.

Chociaż Maryam nie będzie potrzebować dodatkowej ochrony, ponieważ towarzyszyć jej Semih, zdeterminowany mężczyzna postanowi osobiście czuwać nad jej bezpieczeństwem. Tłumaczy to ewentualnym zagrożeniem ze strony Trucizny, jednak w rzeczywistości jest to dla niego wyłącznie sprytna wymówka, by móc spędzić z nią więcej czasu.

Mimo nietypowych okoliczności, w 920. epizodzie „Dziedzictwa” Nana zgodzi się na jego obecność na planie. Okaże się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ Poyraz nie będzie zamierzał nigdzie odchodzić i wkrótce będzie musiał bardzo stanowczo zainterweniować.

Awantura zacznie wisieć w powietrzu, gdy w pewnej chwili bezczelny fotograf zbliży się do Maryam, by własnoręcznie poprawić jej strój i odsłonić dekolt. Artysta nie zdąży nawet dotknąć zdezorientowanej modelki, ponieważ drogę błyskawicznie zagrodzi mu ogarnięty potężną zazdrością ukochany.

- Rozepnijmy dekolt - uzna fotograf.

- Ręce przy sobie! - zarządzi Poyraz.

Awantura na sesji w 920. odcinku "Dziedzictwa". Poyraz zaatakuje fotografa

Wskutek tak nagłej i ostrej reakcji w 920. odcinku hitowej produkcji przerażony fotograf upuści swój drogocenny aparat na ziemię. Ersin absolutnie nie będzie zamierzał puścić tego płazem, co błyskawicznie doprowadzi do ostrej fizycznej konfrontacji i rękoczynów między oboma narwanymi mężczyznami. Zaskakującą bójkę w środku parku będzie musiała ostatecznie przerwać sama Nana, bezpardonowo wkraczając między krewkich awanturników.

- Zniszczyłeś aparat - zarzuci mu Ersin.

- Mam gdzieś twój aparat - odpowie mu Poyraz.

- Zostaw go! To moja sprawa. Sama o siebie zadbam - zwróci się do niego Nana, po czym ostrzeże artystę - A tobie następnym razem połamie ręce! Słyszysz co mówię?!

Niestety, stanowcza interwencja Maryam w najnowszym epizodzie „Dziedzictwa” wcale nie rozładuje gęstej atmosfery z planu zdjęciowego. Do narastającego konfliktu zmuszona będzie włączyć się również Banu, która ze wszystkich sił spróbuje załagodzić tę niezwykle trudną i wybuchową sytuację.

Dopiero jej naturalne opanowanie i racjonalne argumenty sprawiają, że ogromne emocje na krótką chwilę opadają, ratując dalszy przebieg zaplanowanych zdjęć.

- Zwariowaliście? Uspokój się! Ersin to profesjonalista - odciągnie ją Banu.

- A ja mam swoje zasady - odpowie jej Nana.

- Rozumiem, ale zakończmy tę sesję bez nerwów - poprosi ją kobieta, na co Nana i Poyraz złagodnieją.

- Wróć na miejsce. Stań tam. Zaczynamy! - zgodzi się fotograf, po czym zacznie ją instruować - Gotowa? Ustaw się profilem do mnie. I uśmiechaj się.

Kolejne spięcie w 920. epizodzie "Dziedzictwa". Oczy wyznają więcej niż słowa

Wznowienie pracy w 920. odcinku „Dziedzictwa” przyniesie kolejne frustrujące zgrzyty, ponieważ Nana wykona polecenia artysty, ale zrobi to całkowicie we własnym, niezależnym stylu. Fotografowi ewidentnie nie spodoba się taka niesubordynacja ze strony niedoświadczonej modelki.

Jednak każda jego próba wpłynięcia na kobietę zakończy się kolejną bezkompromisową reprymendą ze strony czuwającego obok Poyraza. Widząc, że z krewkim i zdeterminowanym obrońcą niczego ostatecznie nie wskóra, Ersin wreszcie zdecyduje się całkowicie skapitulować i odpuści dalsze uwagi.

- Kontynuujmy - poprosi ją Ersin.

- A co ja robię? - spyta go retorycznie Nana.

- Uśmiechnij się - poleci jej fotograf.

- Będzie patrzeć jak zechce - wtrąci się Poyraz.

W tym kluczowym i niezwykle intymnym momencie 920. epizodu „Dziedzictwa” dojdzie do głębokiego, milczącego spotkania spojrzeń między zachwyconą Maryam i dumnym Poyrazem. Ich stanowcze, wzajemne obronne zachowania zrobią na nich ogromne wrażenie, budując jeszcze silniejszą więź emocjonalną. Choć z ust żadnego z nich w tej scenie nie padną wprost słowa miłości ani uznania, ich iskry w oczach wyrażają absolutnie wszystko, czego oboje wciąż panicznie będą bać się przekazać sobie na głos.