Panna młoda, odcinek 102. Mukadder kipi ze złości, a Melih rzuca pracę. Zaskakująca decyzja

Turecka produkcja zadebiutowała w ojczystym kraju w 2024 roku, a do polskiej ramówki trafiła 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła na antenie popularną „Miłość i nadzieję”, stając się nowym hitem stacji TVP2. Poniżej przedstawiamy, z jakimi problemami zmierzą się główni bohaterowie w 102. odsłonie telewizyjnego formatu.

Co wydarzy się w 102. odcinku serialu Panna Młoda?

Najnowszy epizod, który stacja TVP2 wyemituje 21 maja 2026 roku, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Jak podaje portal Eska, Beyza ucieknie się do kłamstwa, tłumacząc, iż Cihan zranił się podczas rutynowego czyszczenia broni. Jednocześnie napięcie rośnie między Mukadder a Hancer – starsza kobieta jest po prostu wściekła na dziewczynę. To jednak nie koniec konfliktów, ponieważ Cemil czuje głęboką urazę do Deryi. Z kolei Melih podejmuje radykalną decyzję o ostatecznym porzuceniu dotychczasowej pracy w charakterze marynarza.

Kiedy finał serialu Panna Młoda w TVP2? Liczba odcinków robi wrażenie

Fani Hançer i Cihana muszą przygotować się na długą telewizyjną podróż, ponieważ telenowela charakteryzuje się imponującym metrażem. W tym momencie oryginalna turecka wersja obejmuje trzy pełne sezony, na które składa się aż 325 dwugodzinnych epizodów. Jako że Telewizja Polska tradycyjnie dzieli tak długie formaty, polska publiczność obejrzy łącznie ponad dwukrotnie więcej odcinków. Produkcja nad Bosforem nadal jest kontynuowana, przez co końcowa liczba epizodów wciąż pozostaje wielką niewiadomą, a zakończenie historii w naszym kraju to perspektywa rzędu kilku najbliższych lat.

Pełna obsada i główni bohaterowie telenoweli Panna Młoda

Sukces telewizyjnego hitu opiera się w dużej mierze na wyrazistych kreacjach aktorskich. Na pierwszym planie błyszczą Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve odgrywający postać Cihana. Ekipę uzupełnia szerokie grono utalentowanych artystów, którzy nadają głębi pobocznym wątkom. W obsadzie znaleźli się również:

- Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

- Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

- Günnur Adıgüzel kreująca postać Gülsüm,

- Elif Çapkin w roli Yoncy,

- Ceren Yuksekkaya jako Derya,

- Sidal Damar pojawiająca się jako Sinem,

- Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

- Türker Kantar grający Emira,

- Çisel Kuskan znana widzom jako Beyza,

- Derya Deniz Değirmenci zamykająca listę jako Yasemin.