Dziedzictwo, odcinek 921: Ersin dopuszcza się okrutnego czynu. Nana pada nieprzytomna na ziemię

Co wydarzyło się w 920. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W poprzedniej odsłonie tureckiej produkcji obserwowaliśmy napiętą atmosferę wokół sesji zdjęciowej z udziałem Nany, a Poyraz starał się osłonić ją przed podejrzanymi ludźmi. Jego najgorsze przeczucia znalazły potwierdzenie, ponieważ Banu wraz z Ersinem skutecznie odurzyli główną bohaterkę oraz Semiha. Pozbawiona świadomości kobieta została natychmiast uprowadzona przez przestępców, którzy zaplanowali wywiezienie jej poza granice Turcji. W tym samym czasie relacja łącząca Aynur i Sinana stawała się coraz bardziej zażyła, co wywołało ogromne zaniepokojenie u Adalet.

Dramatyczne chwile w 921. odcinku "Dziedzictwa". Poyraz szantażuje Banu

Zamknięta przez handlarzy ludźmi Nana podejmie tragiczną w skutkach próbę wyswobodzenia się przed przekroczeniem granicy. Dosłownie w ułamku sekundy wywiąże się brutalna szarpanina, a napastnik o imieniu Ersin wstrzyknie ofierze silny środek usypiający, aby ostatecznie stłumić jej opór. Zdesperowany Poyraz postanowi zaryzykować i sprytnie zwabi Banu na spotkanie, by za pomocą gróźb wymusić na niej adres kryjówki porywaczy. Całą tę wstrząsającą sytuację z całkowitą obojętnością przyjmie Cansel, która zupełnie nie przejmuje się losem zaginionej.

Równolegle Derya wdroży w życie plan zniszczenia urodzinowej niespodzianki organizowanej przez Ayse. Kobieta podaruje Feritowi wyjątkowo drogi prezent, mając nadzieję, że ten gest całkowicie przyćmi wysiłki jej konkurentki. Tymczasem manipulowana przez Adalet Aynur zacznie coraz bardziej unikać spotkań z Sinanem, który błędnie uzna to zachowanie za objaw niskiej samooceny. Kiedy w końcu dziewczyna postanowi wspólnie uczyć się z prokuratorem, Adalet zainterweniuje niezwykle stanowczo, pragnąc raz na zawsze zerwać ich kontakt.

Kiedy i gdzie oglądać 921. odcinek tureckiej telenoweli "Dziedzictwo"?

Turecką produkcję można śledzić każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, o stałej porze. Najnowszy, 921. odcinek stacja TVP1 pokaże w niedzielę, 17 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 16:05. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed ekranami telewizorów w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości dzięki platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniane są wszystkie wyemitowane już epizody.

O czym opowiada "Dziedzictwo"? Fabuła i obsada popularnego serialu

Głównymi bohaterkami opowieści są pochodzące z ubogiego domu córki Yusufa, czyli Seher oraz Kevser. Życie tej drugiej diametralnie się zmienia po poślubieniu zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, z którym doczekała się syna nazwanego na cześć jej ojca. Niedługo później młoda matka traci męża i zapada na śmiertelną chorobę, wymuszając na Seher obietnicę opieki nad pięcioletnim siostrzeńcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i niezwykle surowego Yamana, a zdeterminowana ciotka rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie chłopca.

W główne postacie tej wciągającej historii wcielają się popularni aktorzy. Na ekranie możemy podziwiać między innymi:

Halila Ibrahima Ceyhana odgrywającego bezwzględnego Yamana

Sılę Türkoğlu wcielającą się w zdeterminowaną Seher

Berata Rüzgara Özkana występującego jako mały Yusuf

Gülderen Güler kreującą postać Kiraz

Meliha Özkayę grającego przystojnego komisarza Aliego

Tolgę Pancaroglu pojawiającego się jako Ziya

İpek Arkan wcielającą się w bezkompromisową policjantkę Duygu

Sedę Dadaşovą jako Yasemin, czyli serialową siostrę Duygu