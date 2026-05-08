La promesa - pałac tajemnic, odcinek 391: Miłosne kłamstwo ujawnione! Jana miażdży Abla jednym zdaniem

Co działo się w 390. odcinku serialu "La promesa - pałac tajemnic"?

W poprzednim, 390. odcinku Manuel odkrył intrygę przygotowaną przez Alonsa, co skończyło się gigantyczną awanturą między ojcem a synem. Jana i Curro w wielkim sekrecie kontynuowali śledztwo w sprawie Dolores, drżąc o to, że zostaną zdemaskowani. Pía przekazała z kolei Simonie smutne wieści o oblanym przez Virtudes procesie rekrutacyjnym, co jeszcze bardziej zepsuło ich relacje. Lorenzo zasugerował Cruz, by ta dała Manuelowi spokój i przestała mieszać się w jego sprawy. W przeciwnym razie może go na zawsze stracić. Z kolei Salvador szykował dla Marii wielką, romantyczną niespodziankę.

Streszczenie odcinka 391. Jaka prawda wyjdzie na jaw?

Jana uświadamia sobie, że życie w kłamstwie nie ma sensu i postanawia wyznać Ablowi prawdę o swoich uczuciach. Kobieta otwarcie deklaruje, że choć coś do niego czuła, to w jej głowie wciąż jest tylko i wyłącznie Manuel. Sam Manuel również szuka wsparcia. Zrozpaczony i przytłoczony rodzinnymi obowiązkami dziedzic, znajduje bratnią duszę w Martinie, która czuje się podobnie. Ich wspólne bolączki na moment bardzo ich do siebie zbliżają.

Tymczasem w kuchni atmosfera robi się wyjątkowo gęsta. Między Marią a Verą wybucha potężna awantura o znalezione pieniądze. Kobiety kłócą się o to, do kogo tak naprawdę należą, co może doprowadzić do poważnego buntu wśród służby. Równolegle markiza Cruz z trudem trzyma nerwy na wodzy. Wszystko przez przygotowania do ślubu Cataliny. Pasierbica postanowiła, że pójdzie do ołtarza w sukni swojej zmarłej matki. Markiza odbiera to jako policzek, jednak nie komentuje tego i odpowiada milczeniem. Alonso pozwala natomiast Rómulo na zatrudnienie nowych rąk do pracy. Pałacowe korytarze niedługo zapełnią się kolejnymi pracownikami.

Gdzie i o której godzinie oglądać serial "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę "La promesa - pałac tajemnic" można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Odcinek numer 391 widzowie zobaczą w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie wyemitowane dotąd odcinki na internetowej platformie TVP VOD.

O czym opowiada hiszpańska telenowela i kto w niej występuje?

Jana powoli odkrywa kolejne, wstrząsające sekrety z przeszłości rodziny Lujan. Każdy dzień spędzony w posiadłości La Promesa to dla niej nie tylko kolejne wyzwania, ale i gra pozorów. Kobieta musi ukrywać swoje prawdziwe zamiary i sprytnie omijać pałacowe intrygi oraz manipulacje, w które zamieszani są domownicy oraz personel. Relacja z Manuelem nie ułatwia jej zadania, gdyż Jana musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze - zemsta czy rodzące się uczucie. Prawda, której poszukuje z taką determinacją, może okazać się znacznie gorsza, niż początkowo przypuszczała.

Obsada serialu "La promesa - pałac tajemnic":

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes