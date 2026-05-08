Panna młoda, odcinek 100: Zaskakująca propozycja dla Yoncy. Tylko tak nie powie Cihanowi o dziecku

Telenowela zadebiutowała w ojczystym kraju w 2024 roku, a na antenie Telewizji Polskiej zagościła 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce zakończonego wcześniej serialu "Miłość i nadzieja", szybko zdobywając sympatię polskiej widowni. W nadchodzącym epizodzie twórcy przygotowali dla fanów wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, które znacząco wpłyną na dalsze losy kluczowych postaci.

"Panna młoda", odcinek 100: Streszczenie wydarzeń z 19 maja 2026 roku

W najnowszej odsłonie popularnego formatu Nusret skutecznie blokuje Yoncę przed wyjawieniem Cihanowi istotnych faktów. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i przedstawia kobiecie niezwykle zaskakującą ofertę. W tym samym czasie ciężarna Bejza szuka bezpiecznego azylu i błaga o możliwość zamieszkania w luksusowej rezydencji aż do momentu rozwiązania. Z kolei Fadime dzieli się z Sinem dramatycznymi szczegółami na temat bolesnych doświadczeń Meliha.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał w TVP2?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo rozbudowanych telewizyjnych tasiemców. Obecnie zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na format ramówki w naszym kraju, oryginalne odcinki są dzielone na krótsze fragmenty, co podwaja ich ostateczną liczbę. Prace na planie nad Bosforem nie zostały jeszcze zakończone, dlatego ostateczna długość telenoweli pozostaje niewiadomą. Rodzimi sympatycy Hançer oraz Cihana muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie ich telewizyjnych perypetii.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana, Hancer i pozostałe postacie?

Główną oś fabularną napędzają Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Cenay Türksever odgrywający rolę bogatego Cihana. Na ekranie towarzyszy im szeroka plejada lokalnych gwiazd, które dopełniają wielowątkową historię. W produkcji zaangażowano następujących aktorów:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan kreująca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako serialowa Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w postać Yoncy,

Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül pojawiająca się jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.