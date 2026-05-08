Panna młoda, odcinek 100: Zaskakująca propozycja dla Yoncy. Tylko tak nie powie Cihanowi o dziecku

Kasia Kowalska
2026-05-08 12:11

Turecki serial "Panna młoda" przyciąga widzów historią osieroconej Hancer, która dla ratowania brata zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w głębokie uczucie. Okrągły setny odcinek tej wciągającej telenoweli stacja TVP2 wyemituje we wtorek, 19 maja. Sprawdzamy, jakie losy czekają głównych bohaterów w 100 odcinku "Panna młoda". Jak zareaguje Yonca, kiedy usłyszy propozycję od kochanka, by Cihan nie dowiedział się prawdy o dziecku?

Panna młoda, odcinek 100: Yonca, kobieta o rudych włosach i w różowej szmince, spogląda w górę, zastanawiając się nad zaskakującą propozycją. Scena z tureckiego serialu Panna młoda, o której więcej przeczytasz na Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Panna młoda, odcinek 100: Yonca, kobieta o rudych włosach i w różowej szmince, spogląda w górę, zastanawiając się nad zaskakującą propozycją. Scena z tureckiego serialu "Panna młoda", o której więcej przeczytasz na Super Seriale.

Telenowela zadebiutowała w ojczystym kraju w 2024 roku, a na antenie Telewizji Polskiej zagościła 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce zakończonego wcześniej serialu "Miłość i nadzieja", szybko zdobywając sympatię polskiej widowni. W nadchodzącym epizodzie twórcy przygotowali dla fanów wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, które znacząco wpłyną na dalsze losy kluczowych postaci.

Rozpoznaj turecki serial po postaci!
Pytanie 1 z 12
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?

"Panna młoda", odcinek 100: Streszczenie wydarzeń z 19 maja 2026 roku

W najnowszej odsłonie popularnego formatu Nusret skutecznie blokuje Yoncę przed wyjawieniem Cihanowi istotnych faktów. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i przedstawia kobiecie niezwykle zaskakującą ofertę. W tym samym czasie ciężarna Bejza szuka bezpiecznego azylu i błaga o możliwość zamieszkania w luksusowej rezydencji aż do momentu rozwiązania. Z kolei Fadime dzieli się z Sinem dramatycznymi szczegółami na temat bolesnych doświadczeń Meliha.

PRZECZYTAJ TEŻ: Koniec sezonu M jak miłość. Strzelanina w Grabinie! Makabryczny finał schadzki Natalki z dyrektorem Lipińskim - ZDJĘCIA

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał w TVP2?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo rozbudowanych telewizyjnych tasiemców. Obecnie zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na format ramówki w naszym kraju, oryginalne odcinki są dzielone na krótsze fragmenty, co podwaja ich ostateczną liczbę. Prace na planie nad Bosforem nie zostały jeszcze zakończone, dlatego ostateczna długość telenoweli pozostaje niewiadomą. Rodzimi sympatycy Hançer oraz Cihana muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie ich telewizyjnych perypetii.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana, Hancer i pozostałe postacie?

Główną oś fabularną napędzają Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz Cenay Türksever odgrywający rolę bogatego Cihana. Na ekranie towarzyszy im szeroka plejada lokalnych gwiazd, które dopełniają wielowątkową historię. W produkcji zaangażowano następujących aktorów:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan kreująca Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako serialowa Gülsüm,
  • Elif Çapkin wcielająca się w postać Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya grająca Deryę,
  • Sidal Damar w roli Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül pojawiająca się jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Barwy szczęścia. Elżbieta spróbuje zniechęcić Ewę do związku z Romeo!