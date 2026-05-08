Panna młoda, odcinek 98: Konfrontacja Cihana i Cemila o Hancer! Ciężarna Yonca namawiana do aborcji

Turecka produkcja zastąpiła w polskiej ramówce popularny format "Miłość i nadzieja", debiutując na naszych ekranach 20 stycznia 2026 roku. Oryginalnie telenowela wystartowała nad Bosforem w 2024 roku i szybko zyskała wierną publiczność. Poniżej przedstawiamy dokładny rozwój wypadków w nadchodzącym, 98. epizodzie tej telewizyjnej historii.

Streszczenie 98. odcinka serialu "Panna młoda" (emisja 16 maja 2026)

W najbliższej odsłonie widzowie zobaczą zdecydowaną interwencję Cemila, który postanawia wesprzeć Hancer i staje do otwartego konfliktu z Cihanem. Sam Cihan za wszelką cenę usiłuje ustalić, kto przekazał rywalowi kluczowe informacje. W tym samym czasie rozgrywa się dramatyczna sytuacja z udziałem Yoncy – Nusret bezwzględnie naciska na nią w kwestii przerwania ciąży. Z kolei w innym wątku Cihan zaskakuje Sinem, proponując jej własne auto.

Ile odcinków ma turecka "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Tytuł ten należy do wyjątkowo rozbudowanych projektów telewizyjnych. W samej Turcji zrealizowano do tej pory 325 oryginalnych epizodów, podzielonych na trzy obszerne sezony, a każdy z nich trwa w oryginale około dwóch godzin. Ze względu na różnice w formatach nadawania, w naszym kraju odcinki są dzielone, co oznacza podwojenie ich ostatecznej liczby. Z racji faktu, że zagraniczna stacja nadal produkuje i emituje nowe odsłony, całkowity czas trwania telenoweli nie jest jeszcze przesądzony. Polscy sympatycy Hançer i Cihana mogą jednak szykować się na długie lata regularnych seansów.

Widzowie z ogromnym zaangażowaniem śledzą wschodnie produkcje i chętnie oceniają swoje ulubione formaty. Obecność "Panny młodej" w codziennej ramówce dowodzi niesłabnącego fenomenu tego gatunku nad Wisłą.

Obsada "Panny młodej". Kto występuje w tureckim hicie?

Na ekranie w kluczowych rolach możemy podziwiać Talyę Çelebi, stanowiącą wcielenie Hançer, oraz Türkseve'a odgrywającego postać Cihana. Oprócz wiodącej pary ekranowej, w serialową intrygę uwikłana jest cała plejada aktorów. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı grający Cemila,

Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w postać Gülsüm,

Elif Çapkin odgrywająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya występująca w roli Deryi,

Sidal Damar jako telewizyjna Sinem,

Günes Ebrar Özgül kreująca postać Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako serialowa Yasemin.