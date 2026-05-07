Dziedzictwo, odcinek 920: Nana uprowadzona i zakuta w kajdany. To może być jej koniec

W minionym, 919. epizodzie Cansel posunęła się do podłego kłamstwa. Kobieta wmówiła Nanie, że Şahin balansuje na krawędzi bankructwa, co skłoniło dziewczynę do wejścia w świat modelingu. Mimo głośnych sprzeciwów Poyraza, początkująca modelka pojechała z Semihem na zdjęcia próbne, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że jej towarzysz jest zaciekłym wrogiem jej bliskiego znajomego i odpowiada za jego niesłuszny pobyt w więzieniu. W międzyczasie uczucie między Sinanem a Aynur nabrało rumieńców, czemu z uśmiechem przyglądała się Adalet. Z kolei kwitnące szczęście Ayse i Ferita wywołało u Deryi potężną zazdrość, skłaniając ją do knucia intryg mogących zrujnować ich świeżo odbudowane zaufanie.

Streszczenie 920. odcinka. Dramatyczne poszukiwania Nany

Dziewczyna stawia się na planie zdjęciowym, jednak atmosfera błyskawicznie staje się napięta. Poyraz nie darzy zaufaniem pracowników agencji i za wszelką cenę stara się odizolować przyjaciółkę od podejrzanego towarzystwa. Szybko wychodzi na jaw, że mężczyzna miał absolutną rację w swoich mrocznych przeczuciach. Podczas kolejnego spotkania Banu oraz Ersin podstępnie odurzają Nanę i Semiha. Bezwzględni przestępcy uprowadzają nieprzytomną ofiarę z zamiarem wywiezienia jej poza granice Turcji. Poyraz bez wahania rusza na desperacką akcję ratunkową.

Tuż przed tragicznym w skutkach porwaniem główna bohaterka dowiaduje się o domniemanych problemach finansowych krewnych Poyraza. W tajemnicy przed nim postanawia przeznaczyć całą swoją wypłatę na spłatę ich rzekomych zobowiązań. Tymczasem w rezydencji prokuratora więź między Aynur a Sinanem wyraźnie się zacieśnia. Tego faktu nie przeoczyła czujna Adalet, która za wszelką cenę usiłuje uchronić młodą kobietę przed ewentualnym rozczarowaniem i bólem ze strony tak potężnego mężczyzny.

"Dziedzictwo" - Gdzie i kiedy oglądać 920. odcinek telenoweli

Turecki hit gości na ekranach telewizorów od poniedziałku do niedzieli o stałej porze, czyli o 16:05 na antenie TVP1. Premiera najnowszego, 920. epizodu została zaplanowana na sobotę, 16 maja 2026 roku. Fani, którzy nie będą mogli śledzić losów ulubionych bohaterów na żywo, mają do dyspozycji darmową platformę streamingową. Wszystkie wyemitowane dotąd odcinki są na bieżąco udostępniane w internetowym serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Produkcja opowiada o losach córek Yusufa – Seher i Kevser. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, wszyscy cieszą się wspólnym życiem. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z bogaczem z potężnego rodu Kyrymly. Szczęście nie trwa jednak długo, gdyż kobieta wkrótce traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim synkiem. Po zgonie matki chłopiec trafia pod skrzydła surowego i bezdusznego Yamana. Zrozpaczona Seher podejmuje nierówną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W głównych bohaterów tego popularnego formatu wciela się plejada znanych gwiazd. Na ekranie możemy podziwiać Halila Ibrahima Ceyhana w roli Yamana oraz Sıłę Türkoğlu jako Seher. W postać małego Yusufa wciela się Berat Rüzgar Özkan. Obsadę uzupełniają również utalentowani artyści, a wśród nich jest Gülderen Güler odgrywająca Kiraz, Melih Özkaya jako Ali, Tolga Pancaroglu grający Ziyę, a także İpek Arkan w roli Duygu i Seda Dadaşova jako jej siostra Yasemin.