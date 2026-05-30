Barwy szczęścia. Małżeństwo Ewy i Romea rozpadnie się w następnym sezonie?! To był głupi pomysł - ZDJĘCIA

Kiepska reakcja bliskich na ślub Ewy i Romeo

Wszystko zacznie się od chłodnej reakcji rodzin, które nie zaakceptują nagłej decyzji młodych. Elżbieta (Marzena Trybała) nie będzie ukrywać złości i wprost da Ewie do zrozumienia, że sama ceremonia nie oznacza dojrzałości ani gotowości do wspólnego życia.

– To że mogliście formalnie wziąć ślub nie znaczy, że jesteście dorośli – powie wściekła Elżbieta, która nie zaakceptuje wymysłów wnuczki.

Słowa babci mocno odbiją się na Ewie, która zacznie coraz wyraźniej dostrzegać, że rzeczywistość po ślubie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażała. Problemem stanie się nie tylko brak akceptacji ze strony dorosłych, ale też kwestia codziennego życia. Młodzi nie będą mieli gdzie zamieszkać, a żadna z rodzin nie wykaże entuzjazmu, by ich przyjąć pod swój dach.

To doprowadzi do trudnych rozmów między Ewą i Romeem. W pewnym momencie dziewczyna zacznie otwarcie mówić o swoich obawach i przyzna, że ich sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Zdezorientowana Ewa w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach zwierzy się Ewelinie (Amelia Listwoń).

– Nie będziemy mieszkać razem, to będzie bardzo dziwne małżeństwo – powie Ewa do Eweliny, kiedy zacznie do niej docierać, że właściwie żadna ze stron rodzin nie zgadza się na wspólne mieszkanie, nie mają gdzie osiąść i wszystko przybiera kiepski obrót.

Wątpliwości Ewy będą narastać, aż w końcu dziewczyna wprost zapyta przyjaciółkę, czy ich decyzja nie była błędem.

– Też uważasz, ze to był głupi pomysł? – zapyta, a mina Eweliny nie pozostawi złudzeń, że sytuacja jest bardzo poważna.

W nowych odcinkach „Barw szczęścia” małżeństwo Ewy i Romea szybko przestanie być bajką o wielkiej miłości, a zacznie przypominać walkę o przetrwanie w świecie, który nie jest gotowy na ich dorosłe decyzje. Czy młodzi zdołają uratować swój związek, zanim rozpadnie się pod ciężarem rzeczywistości?

Barwy szczęścia. Sekretny ślub Ewy i Romea! Pobiorą się bez zgody rodziny