Koniec sezonu M jak miłość. Natalka odwoła ślub z Adamem! Nie wytrzyma i postawi jej ostateczny warunek w finałowym 1936 odcinku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

"M jak miłość" zniknie z anteny TVP dokładnie w poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Właśnie wtedy zostanie wyemitowany ostatni 1936 odcinek tego sezonu i zacznie się trwająca ponad trzy miesiące przerwa wakacyjna w emisji. Widzowie muszą się przygotować na to, że akcja urwie się w takim momencie, że nie będzie wiadomo co dalej, jak potoczą się losy wielu bohaterów.

Odwołany ślub Natalki i Adama w finale sezonu "M jak miłość"

Choć finał sezonu "M jak miłość" skupi się na kilku wątkach, to bez wątpienia najwięcej emocji wzbudzi to, co się będzie działo u Natalki i Adama Karskiego. Od ich zaręczyn minie zaledwie kilka tygodni, a już pojawi się poważny kryzys związany z odwołanym ślubem. To Natalia aż trzy raz przełoży proponowany przez Adama termin ich ślub. Dlaczego? Bo nie będzie pewna, czy chce zostać jego żoną i naprawdę go kocha. W głowie namiesza jej bowiem dyrektor szkoły, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz).

Taki warunek Adam postawi Natalce w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Adam nie wytrzyma i postawi Natalce ultimatum. Do tego stopnia zdenerwuje się na ukochaną, że uprzedzi ją, że nie będzie zbyt długo na nią czekał.

- Dobra, ale na tym koniec! Ślub w połowie kwietnia, tak? Albo znajdę sobie inną narzeczoną! - zagrozi Karski.

Zagubiona Natalka poszuka rady u babci Barbary na koniec sezonu "M jak miłość"

Ale nawet ostateczny warunek Adama nie sprawi, że Natalia zdecyduje się na ślub! Będzie czuła taką presję ze strony narzeczonego, a nawet swojej córki Hani (Wiktoria Basik), że zupełnie pogubi się w swoich uczuciach. Zwątpi w to, że z Karskim łączy ją prawdziwa miłość. Jak podaje światseriali.interia.pl o poradę zwróci się do babci Barbary (Teresa Lipowska), która z dziadkiem Lucjanem (śp. Witold Pyrkosz) przeżyła wielką miłość.

- Hania ciśnie, Adam ciśnie, koledzy w pracy dopytują... A im wszyscy bardziej naciskają, tym ja mam więcej wątpliwości... - wyzna Natalka babci.

- Bo to jest bardzo, bardzo ważna decyzja...

- No właśnie. I chcę być pewna, że dobrze robię, że tego chcę... Babciu, jak wychodziłaś za dziadka miałaś tę pewność? - zapyta zagubiona Natalia.

- Nie, dziecko, nie miałam... Jak może mieć pewność młodziutka dziewczyna, porzucona w ciąży, pełna żalu i strachu o przyszłość? A Lucek się mną zaopiekował i stał się moją jedyną miłością. Tylko wiesz, Natalko, to były zupełnie inne czasy... Nie mogę ci nic doradzić... Tak, jak nie może ci doradzić Hania, rodzina czy znajomi. Tę decyzję musisz podjąć sama, w swoim sercu. Ja wiem jedno... Miłość jest najważniejsza i zawsze zwycięża - Barbara okaże wnuczce wsparcie, ale nie będzie ją namawiała do ślubu z Adamem.

Bartek w finałowym 1936 odcinku "M jak miłość" zapyta Natalkę, czy kocha Adama

Ponieważ w finale sezonu 1936 odcinka "M jak miłość" Natalka wciąż nie będzie wiedziała, czy wziąć ślub z Karskim, zwierzy się ze swoim rozterek także Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), w którym jeszcze niedawno była bez wzajemności zakochana. Tyle że Lisiecki też jej nie pomoże w podjęciu decyzji, że ostatecznie odwołać ślub z Adamem i zerwać zaręczyny.

- Niczego nie jestem pewna... I źle się z tym czuję, potwornie się miotam to w lewo, to w prawo...

- Ale skoro tak, to może po prostu daj sobie czas i na razie, nie wiem, przesuń termin ślubu?

- Już to zrobiłam... Trzy razy - przyzna Natalia.

- Zadam ci najprostsze pytanie na świecie... Kochasz Adama?

- Tak!... Nie wiem. Chyba tak? - w głosie Natalii zabrzmi niepewność.

- To dopóki nie będziesz wiedziała na pewno, nie powinnaś się z nim wiązać. Bo skrzywdzisz nie tylko Adama, ale też siebie i Hanię... I nie wiem, kogo bardziej.

Strzelanina w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"! Natalka ofiarą

Koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku nie wyjaśni, czy ślub Natalki i Adama się odbędzie, bo zamiast do narzeczonego pójdzie do domu Mikołaja Lipińskiego, gdzie rozegra się tragedia. Dojdzie tam do strzelaniny!

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?