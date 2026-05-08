M jak miłość. Martyna i Jakub będą razem w następnym sezonie! Wyciekło zdjęcie z planu, które rozwiewa wątpliwości

Nowy romans w "M jak miłość". Oto co się wydarzy w odcinkach jesienią 2026

Następny sezon "M jak miłość", do którego zdjęcia trwają od kwietnia, przyniesie kolejne sercowe uniesienia w życiu bohaterów! To już pewne, że miłość połączy przyjaciół, którzy byli ze sobą w najgorszych momentach - Martynę i Jakuba!

Od wielu miesięcy Martyna i Jakub mogą na siebie liczyć w każdej chwili. Karski pomógł Wysockiej uporać się z cierpieniem po ślubie Marcina (Mikołaj Roznerski) i Kamy (Michalina Sosna), kiedy raz na zawsze zakończyła ten rozdział swojego życia, wyrzuciła go ze swojego serca. Z kolei Martyna nie zawiodła Kuby, kiedy on przeżywał rozwód z Kasią (Paulina Lasota), narodziny dziecka byłej żony, pragnąc z całych sił, żeby to była jego córka.

W najtrudniejszej chwili dwa miesiące temu w "M jak miłość" Jakub usłyszał od Martyny, że nigdy nie zostanie sam, bo ona cały czas przy nim będzie. I wreszcie doczeka się dziecka!

- Nie wiesz jeszcze, co ci tam zapisane w gwiazdach. Może jeszcze będziesz miał rodzinę... Będziesz miał swoją malutką Zosię - zapewniła Karskiego przyjaciółka.

Martyna zakochana w Jakubie przed finałem sezonu "M jak miłość"

Tuż przed finałem sezonu "M jak miłość" w 1935 odcinku Martyna zrozumie, że zakochała się w Jakubie, że to co ich łączy to z jej strony nie jest już tylko przyjaźń. Póki co nie odważy się jednak wyznać Karskiemu swoich uczuć. Nie będzie miała bowiem pewności, czy Karski czuje do niej to samo. Bo wiele razy widziała na własne oczy, jak z czułością mówił o Kasi, której nie przestał kochać nawet po rozwodzie.

Martyna i Jakub razem w następnym sezonie "M jak miłość". Zdjęcia z planu to potwierdzają

Ciąg dalszy historii Martyny i Jakuba nastąpi w następnym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej. Rąbka tajemnicy, jak dalej potoczy się wątek tej pary, uchylają sami aktorzy. Magdalena Turczeniewicz i Krzysztof Kwiatkowski za kulisami serialu publikują zdjęcia planu z domu Jakuba i z ich wspólnych ujęć wynika, że ta przyjaźń przerodzi się w romans.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną