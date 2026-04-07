M jak miłość, odcinek 1923: Martyna przestanie kochać Marcina. Na zawsze zakończy historię ich miłości - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-07 20:55

W 1923 odcinku "M jak miłość" Martyna (Magdalena Turczeniewicz) w końcu pogodzi się z tym, że Marcin (Mikołaj Roznerski) nigdy z nią nie będzie. Ich namiętny romans, który narodził się podczas amnezji Chodakowskiego w leśniczówce w Kampinosie, to już zamknięty rozdział jej życia. Była kochanka Marcina wyrzuci go ze swojego serca? Wyznanie Martyny, które usłyszy Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), nie pozostawi wątpliwości. Przestanie go kochać i raz na zawsze skończy z marzeniami, że do siebie wrócą. Czy aby na pewno?

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Martyna (Magdalena Turczeniewicz) opiera głowę na ramieniu Marcina (Mikołaj Roznerski), oboje patrzą w przód z zamyślonym wyrazem twarzy. Martyna ma dłoń położoną na jego ramieniu. Zdjęcie ilustruje moment w serialu "M jak miłość", kiedy Martyna próbuje zamknąć rozdział miłości do Marcina, o czym przeczytasz na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Miłość Martyny do Marcina skończy się nagle w 1923 odcinku "M jak miłość"? Co prawda Wysocka dostanie swoją szansę, żeby znów walczyć o serce Chodakowskiego, bo jego małżeństwo z Kamą stanie pod znakiem zapytania, ale nie skorzysta z niej. Powód? Doskonale wie, że skoro Marcin wybrał Kamę, wziął z nią ślub, to ona jest kobietą jego życia. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1923: Marcin i Martyna w czułych objęciach. Będzie walczył o kobietę, którą kocha! Niezręczny finał spotkania - ZWIASTUN

Martyna odpuści sobie Marcina w 1923 odcinku "M jak miłość"

W 1923 odcinku "M jak miłość" będzie miała okazję powiedzieć mu to prosto w oczy, kiedy Marcin bez uprzedzenia wpadnie do domu Jakuba i zastanie tam właśnie Martynę. 

- Ja nigdy nie mówiłam nic od czasu, kiedy wróciłeś do swojego życia, o tym, co się między nami wydarzyło, ale może dzisiaj zrobię wyjątek. Marcin, zawalcz o swoje życie, zawalcz o kobietę, którą kochasz... Kiedyś myślałam, że to jestem ja, ale pomyłka, trudno bywa... Ale jeśli to jest Kama, to walcz o nią. Walcz o nią, bo nie wybaczysz sobie, jak ją stracisz... Chyba, że chcesz być taki jak? Bardzo chcę, żebyś był szczęśliwy - zapewni Martyna ukochanego, który pomógł jej pozbierać się po śmierci męża. 

Jakub zobaczy Martynę i Marcina razem w 1923 odcinku "M jak miłość". To już koniec!

Gdy Jakub w 1923 odcinku "M jak miłość" zastanie Martynę i Marcina razem, jak się do siebie przytulają, sam nie będzie wiedział, co tym myśleć. Karski nie raz widział, jak Martyna płakała po stracie tej miłości, jak mocno przeżyła ślub Marcina i Kamy, jak długo nie mogła dojść do siebie, kiedy dotarło do niej, że nigdy nie odzyska Chodakowskiego. Teraz jednak Martyna powie coś, co zabrzmi jakby przestała już kochać Marcina. 

- Mam wrażenie, że dopiero dzisiaj zamknęłam historię z Marcinem. Tym razem na zawsze... - po tym wyznaniu Jakub przytuli Martynę. 

M jak miłość. Marcin pobity w barze po odejściu Kamy! Martyna wykorzysta okazję?

M jak miłość, odcinek 1924: Jakub i Martyna wyjadą razem po ślubie Kasi. W końc…
M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 
