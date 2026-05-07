Panna młoda, odcinek 97. Mukadder nie odpuszcza Hancer, a Ajsu planuje ratunek

Kasia Kowalska
2026-05-07 11:00

Turecka "Panna młoda" opowiada historię osieroconej Hancer, która by opłacić leczenie brata, godzi się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Układ z czasem przeradza się jednak w głębokie uczucie. 97. odcinek produkcji pojawi się na antenie TVP2 w piątek, 15 maja. Zobacz, co czeka bohaterów.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Twarz kobiety o ciemnych, długich włosach i szeroko otwartych oczach, wyrażająca zdziwienie lub strach. Scena z serialu "Panna Młoda", który można obejrzeć w serwisie Super Seriale, ukazująca emocje głównej bohaterki Hancer, odgrywanej przez Talyę Çelebi.

Co przyniesie 97. odcinek "Panny młodej"?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zastępując popularny wcześniej serial "Miłość i nadzieja". W ojczystym kraju telenowela ukazała się w 2024 roku. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji i rosnącego napięcia wokół głównych postaci.

Streszczenie 97. odcinka. Mukadder dręczy Hancer, a Cihan stawia warunki

W 97. epizodzie "Panny młodej" Cihan ostatecznie stawia Beyzie twarde ultimatum. Po tym incydencie Nusrat decyduje się zabrać ją do domu. W tym samym czasie Mukadder bez litości znęca się nad Hancer. Widzowie zobaczą również poważną i szczerą rozmowę pomiędzy Melihem a Cihanem. Z kolei Ajsu zaczyna planować, jak pomóc uwięzionej Hancer opuścić sypialnię.

Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego hitu

Główne postacie, Hancer i Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenay Türksever. Oprócz nich na ekranie można zobaczyć szereg innych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe dla fabuły role:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin występująca jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar w roli Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül odgrywająca Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile potrwa polska emisja "Panny młodej"?

Produkcja należy do bardzo długich formatów telewizyjnych. Do tej pory w Turcji zrealizowano trzy sezony, co daje w sumie 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, na potrzeby polskiego rynku zostaną one podzielone, co podwoi ostateczną liczbę odcinków. Dodatkowo serial wciąż jest nagrywany w ojczyźnie, więc całkowita długość serii pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że historia Hancer i Cihana będzie towarzyszyć polskim widzom przez kilka najbliższych lat.

