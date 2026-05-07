Panna młoda, odcinek 97. Mukadder nie odpuszcza Hancer, a Ajsu planuje ratunek

Co przyniesie 97. odcinek "Panny młodej"?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zastępując popularny wcześniej serial "Miłość i nadzieja". W ojczystym kraju telenowela ukazała się w 2024 roku. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji i rosnącego napięcia wokół głównych postaci.

Sonda Podoba Ci się serial "Panna młoda"? Tak, jest super! Tak średnio... Nie, nie podoba mi się Jeszcze nie mam zdania

Streszczenie 97. odcinka. Mukadder dręczy Hancer, a Cihan stawia warunki

W 97. epizodzie "Panny młodej" Cihan ostatecznie stawia Beyzie twarde ultimatum. Po tym incydencie Nusrat decyduje się zabrać ją do domu. W tym samym czasie Mukadder bez litości znęca się nad Hancer. Widzowie zobaczą również poważną i szczerą rozmowę pomiędzy Melihem a Cihanem. Z kolei Ajsu zaczyna planować, jak pomóc uwięzionej Hancer opuścić sypialnię.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak odcinek 289. Halis wyznacza swojego następcę i ofiarowuje mu rodowy sygnet. Zaskakująca reakcja rodziny

Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego hitu

Główne postacie, Hancer i Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenay Türksever. Oprócz nich na ekranie można zobaczyć szereg innych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe dla fabuły role:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin występująca jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül odgrywająca Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Najgorsze tureckie seriale. Tych produkcji nie da się oglądać

6

Ile potrwa polska emisja "Panny młodej"?

Produkcja należy do bardzo długich formatów telewizyjnych. Do tej pory w Turcji zrealizowano trzy sezony, co daje w sumie 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, na potrzeby polskiego rynku zostaną one podzielone, co podwoi ostateczną liczbę odcinków. Dodatkowo serial wciąż jest nagrywany w ojczyźnie, więc całkowita długość serii pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że historia Hancer i Cihana będzie towarzyszyć polskim widzom przez kilka najbliższych lat.