Panna młoda, odcinek 97. Mukadder nie odpuszcza Hancer, a Ajsu planuje ratunek

Co przyniesie 97. odcinek "Panny młodej"?
Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zastępując popularny wcześniej serial "Miłość i nadzieja". W ojczystym kraju telenowela ukazała się w 2024 roku. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się kolejnych zwrotów akcji i rosnącego napięcia wokół głównych postaci.
Streszczenie 97. odcinka. Mukadder dręczy Hancer, a Cihan stawia warunki
W 97. epizodzie "Panny młodej" Cihan ostatecznie stawia Beyzie twarde ultimatum. Po tym incydencie Nusrat decyduje się zabrać ją do domu. W tym samym czasie Mukadder bez litości znęca się nad Hancer. Widzowie zobaczą również poważną i szczerą rozmowę pomiędzy Melihem a Cihanem. Z kolei Ajsu zaczyna planować, jak pomóc uwięzionej Hancer opuścić sypialnię.
Kto występuje w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego hitu
Główne postacie, Hancer i Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Cenay Türksever. Oprócz nich na ekranie można zobaczyć szereg innych aktorów, którzy wcielają się w kluczowe dla fabuły role:
- Can Tarakçı w roli Cemila,
- Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin występująca jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar w roli Sinem,
- Günes Ebrar Özgül odgrywająca Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.
Ile potrwa polska emisja "Panny młodej"?
Produkcja należy do bardzo długich formatów telewizyjnych. Do tej pory w Turcji zrealizowano trzy sezony, co daje w sumie 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na fakt, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, na potrzeby polskiego rynku zostaną one podzielone, co podwoi ostateczną liczbę odcinków. Dodatkowo serial wciąż jest nagrywany w ojczyźnie, więc całkowita długość serii pozostaje nieznana. Pewne jest jednak, że historia Hancer i Cihana będzie towarzyszyć polskim widzom przez kilka najbliższych lat.