Dziedzictwo, odcinek 921: Adalet niszczy relację Aynur i Sinana! Ich uczucia zgasną na dobre?

W minionym epizodzie o numerze 920 dziewczyna brała udział w planie zdjęciowym, jednak szybko wywiązała się kłótnia, a Poyraz starał się osłonić ją przed podejrzanymi ludźmi. Jego przeczucia okazały się bardzo trafne, bo wkrótce Banu oraz Ersin podali Nanie i Semihowi silne środki odurzające. Złoczyńcy uprowadzili pozbawioną przytomności kobietę, zamierzając na dobre wywieźć ją poza granice Turcji. Tymczasem w posiadłości prokuratora relacja łącząca Aynur i Sinana stawała się coraz bardziej zażyła, co wywołało ogromny niepokój u Adalet.

Odcinek 921 serialu Dziedzictwo. Co spotka Nanę i Poyraza?

Przetrzymywana przez handlarzy ludźmi Nana podejmuje heroiczną walkę o wolność, pragnąc uwolnić się jeszcze przed opuszczeniem terytorium kraju. Kiedy dochodzi do brutalnego starcia, Ersin podaje jej potężny środek usypiający w strzykawce, całkowicie odbierając dziewczynie szanse na ucieczkę. Równocześnie Poyraz decyduje się na niezwykle niebezpieczną grę, organizując pułapkę podczas spotkania z Banu, z której zamierza siłą wydobyć miejsce przetrzymywania uprowadzonej. W tym samym czasie Cansel nie wykazuje absolutnie żadnego zainteresowania tragicznym położeniem zaginionej kobiety.

Derya ma zamiar zniszczyć niespodziankę urodzinową organizowaną przez Ayse, dlatego wręcza Feritowi bardzo drogi podarunek, mając nadzieję na przyćmienie starań rywalki. Równolegle skutecznie zmanipulowana przez Adalet Aynur zaczyna systematycznie unikać kontaktu z Sinanem. Prokurator błędnie odbiera to zachowanie jako przejaw niskiej samooceny kobiety. Kiedy ostatecznie dziewczyna zgadza się na wspólne zdobywanie wiedzy, Adalet bezwzględnie przerywa to spotkanie, chcąc raz na zawsze zniszczyć ich rodzącą się więź.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki telenoweli Dziedzictwo?

Turecką produkcję można śledzić na antenie TVP1, gdzie jest nadawana przez cały tydzień dokładnie o godzinie 16:05. Najnowszy, 921. epizod trafi na ekrany w niedzielę 17 maja 2026 roku. Osoby niemogące zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie nie mają powodów do zmartwień, ponieważ wszystkie archiwalne oraz premierowe odsłony tego popularnego formatu udostępniono do obejrzenia online w internetowej platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada aktorska tureckiego hitu Dziedzictwo

Seher oraz Kevser to siostry wychowywane przez Yusufa w dość skromnych, ale bardzo szczęśliwych warunkach. Ich życiowe ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej familii Kyrymly. Niedługo po narodzinach syna, który otrzymuje imię po dziadku, kobieta traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. Tuż przed swoim odejściem błaga siostrę o zajęcie się pięcioletnim maluchem. Po śmierci Kevser chłopiec trafia pod skrzydła surowego Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie opieki nad siostrzeńcem.

W tej popularnej telenoweli występują następujący aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny Yaman

Sıla Türkoğlu odgrywająca rolę zdeterminowanej Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler wcielająca się w postać Kiraz

Melih Özkaya jako charyzmatyczny Ali

Tolga Pancaroglu występujący jako Ziya

İpek Arkan grająca rolę policjantki Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, czyli serialowa siostra Duygu