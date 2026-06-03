Panna młoda, odcinek 125. Pojednanie Hancer i Beyzy oraz podstęp z paparazzi

Kasia Kowalska
2026-06-03 12:23

Turecka produkcja zatytułowana "Panna młoda" ukazuje losy wcześnie osieroconej Hancer, która zawarła z zamożnym Cihanem umowę małżeńską, aby sfinansować kosztowne leczenie brata. Pozorny układ finansowy z czasem przeradza się w głębokie uczucie między bohaterami. Najnowszy, 125. odcinek popularnego formatu stacja TVP2 wyemituje w piątek 19 czerwca. Sprawdzamy, co dokładnie czeka widzów w nadchodzącej odsłonie tej wciągającej historii.

Zbliżenie na twarz Hançer (Talya Çelebi), głównej bohaterki serialu Panna młoda, z delikatnym uśmiechem i ciemnymi włosami w tle zieleni, co odzwierciedla emocje związane z pojednaniem Hancer i Beyzy oraz podstępem paparazzi, o czym przeczytasz na portalu Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Hançer (Talya Çelebi), głównej bohaterki serialu "Panna młoda", z delikatnym uśmiechem i ciemnymi włosami w tle zieleni, co odzwierciedla emocje związane z pojednaniem Hancer i Beyzy oraz podstępem paparazzi, o czym przeczytasz na portalu Super Seriale.

Widzowie TVP2 mogą już oglądać najnowszą turecką produkcję, która nad Bosforem zadebiutowała w 2024 roku. Na polskie ekrany "Panna młoda" trafiła 20 stycznia 2026 roku, zastępując w ramówce stacji "Miłość i nadzieję". Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia fabularne ze 125. odcinka serialu.

Sonda
"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

Panna młoda odcinek 125. Paparazzi fotografują Hancer i Beyzę

W nadchodzącym epizodzie Hancer podejmuje próbę zakopania topora wojennego z Beyzą, co natychmiast uwieczniają na zdjęciach wścibscy fotoreporterzy. Gdy ojciec Sinem odkrywa ten skandal, postanawia zabrać swoją córkę i wnuczkę do siebie. Jednocześnie Derya odczuwa coraz większą wściekłość na zachowanie Dilary, a Cemil ostatecznie zwraca pożyczoną gotówkę Cihanowi.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 306: Ostatnie słowa Suny przed tragedią! Co Seyran usłyszy od siostry? - ZDJĘCIA

Finał serialu Panna młoda. Turecka produkcja potrwa kilka lat

Prezentowana telenowela należy do wyjątkowo rozbudowanych projektów. Obecnie składa się z trzech sezonów obejmujących aż 325 epizodów. Tureckie odcinki trwają zazwyczaj dwie godziny, dlatego polska telewizja dzieli je na krótsze fragmenty, co podwaja końcową liczbę emisji. Prace nad nowymi wątkami w ojczyźnie formatu wciąż trwają, więc ostateczny rozmiar historii pozostaje niewiadomą. Krajowi widzowie na pewno zaczekają na wielki finał bardzo długo i spędzą z Hançer oraz Cihanem jeszcze dobrych kilka lat.

Kogo grają aktorzy w serialu Panna młoda? Pełna obsada i główni bohaterowie

Najważniejsze postacie w całej opowieści kreują przed kamerami Talya Çelebi odgrywająca Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono innych artystów:

  • Can Tarakçı portretujący Cemila,
  • Betigül Ceylan występująca jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,
  • Sidal Damar odgrywająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan portretująca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 306: Halis pozbywa się rodowego majątku. Ferit nie może znieść jego decyzji - ZDJĘCIA

EUFORIA. Darrell Britt-Gibson (Bishop) i Marshawn Lynch (G) o 3. sezonie | Wywiad ESKA