Panna młoda, odcinek 125. Pojednanie Hancer i Beyzy oraz podstęp z paparazzi

Widzowie TVP2 mogą już oglądać najnowszą turecką produkcję, która nad Bosforem zadebiutowała w 2024 roku. Na polskie ekrany "Panna młoda" trafiła 20 stycznia 2026 roku, zastępując w ramówce stacji "Miłość i nadzieję". Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia fabularne ze 125. odcinka serialu.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Panna młoda odcinek 125. Paparazzi fotografują Hancer i Beyzę

W nadchodzącym epizodzie Hancer podejmuje próbę zakopania topora wojennego z Beyzą, co natychmiast uwieczniają na zdjęciach wścibscy fotoreporterzy. Gdy ojciec Sinem odkrywa ten skandal, postanawia zabrać swoją córkę i wnuczkę do siebie. Jednocześnie Derya odczuwa coraz większą wściekłość na zachowanie Dilary, a Cemil ostatecznie zwraca pożyczoną gotówkę Cihanowi.

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Finał serialu Panna młoda. Turecka produkcja potrwa kilka lat

Prezentowana telenowela należy do wyjątkowo rozbudowanych projektów. Obecnie składa się z trzech sezonów obejmujących aż 325 epizodów. Tureckie odcinki trwają zazwyczaj dwie godziny, dlatego polska telewizja dzieli je na krótsze fragmenty, co podwaja końcową liczbę emisji. Prace nad nowymi wątkami w ojczyźnie formatu wciąż trwają, więc ostateczny rozmiar historii pozostaje niewiadomą. Krajowi widzowie na pewno zaczekają na wielki finał bardzo długo i spędzą z Hançer oraz Cihanem jeszcze dobrych kilka lat.

Kogo grają aktorzy w serialu Panna młoda? Pełna obsada i główni bohaterowie

Najważniejsze postacie w całej opowieści kreują przed kamerami Talya Çelebi odgrywająca Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono innych artystów:

Can Tarakçı portretujący Cemila,

Betigül Ceylan występująca jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan portretująca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

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