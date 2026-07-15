M jak miłość. Nie będzie rodziny Adama na jego ślubie z Natalką! Nawet Jakub nie przyjedzie na ślub jedynego kuzyna - ZDJĘCIA

Ślub Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" bez rodziny Karskiego!

Termin ślubu Natalki i Adama Karskiego w "M jak miłość" po wakacjach w serialowej rzeczywistości przypadnie dopiero na końcówkę kwietnia, ale widzowie zobaczą ceremonię ślubną dopiero w jednym z odcinków pod koniec tego roku. Sceny ślubu Natalii i Adama na planie "M jak miłość" nagrano dokładnie we wtorek, 14 lipca 2026 roku, lecz w Grabinie będzie wtedy dopiero wiosna.

Z relacji aktorów z "M jak miłość", które w dniu nagrania pojawiły się na profilach na Instagramie Dominiki Sucheckiej, Patryka Szwichtenberga oraz innych ekranowych postaci zaproszonych na ślub Natalki i Adama wynika, że ta uroczystość zgromadzi przede wszystkim rodzinę panny młodej. Wśród Mostowiaków pojawią się babcia Barbara (Teresa Lipowska), córka Natalki - Hania (Wiktoria Basik), ciotka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Agnes (Amanda Mincewicz), a także Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński).

Najpewniej wśród gości na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" będą też Mateusz (Rafał Kowalski), a także Basia Rogowska (Karina Woźniak), ale najbardziej zaskakuje fakt, że na uroczystości w Grabinie raczej nie pojawi się jedyny kuzyn Karskiego, członek rodziny, z którym nie utrzymuje bliskich relacji - Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski).

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Dlaczego Jakuba nie będzie na ślubie Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość"?

Na razie nieobecność Jakuba na ślubie Natalii i Adama w "M jak miłość" pod koniec tego roku to tylko przypuszczenie. Ale gdyby Krzysztof Kwiatkowski tego dnia miał dzień zdjęciowy na planie, to na pewno pojawiłby się gdzieś na ujęciach zza kulis ślubu. Niewykluczone też, że nagrania odcinka "M jak miłość" ze ślubem Natalii i Adama potrwają dłużej niż jeden dzień.

Póki co tajemnicą pozostaje, dlaczego Jakuba nie będzie na ślubie Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość". Być może Karskiego zatrzymają w Warszawie jakieś pilne sprawy służbowe, a może gdzieś wyjedzie z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) i nie zdąży wrócić na czas. Wszystko wyjaśni się już niebawem.

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