M jak miłość. Natalka zaliczy wpadkę przed ślubem z Adamem. Tak się wykręci ze spotkania z Lipińskim!

Czy w "M jak miłość" po wakacjach Adam domyśli się, że Natalka kręci z Lipińskim?

Miłosne rozterki Natalki w odcinkach "M jak miłość" wcale się nie skończy. Co prawda tym razem nie odwoła ślubu z Adamem Karskim, razem z narzeczonym wybierze też suknię ślubną, ale los sprawi, że Mikołaj Lipiński cały czas będzie czaił się w pobliżu i nie da jej spokoju.

A zacznie się od tego, że w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie wakacyjnej, narzeczeni wpadną na dyrektora szkoły w pizzerii. Niby przypadkowo, a jednak Lipiński nie zdoła ukryć przed Karskim jak bardzo cieszy go widok Natalii. Szczególnie po tym, jak uratowała mu życie. Przy okazji wyjdzie na jaw, że Natalka i Mikołaj nie widzieli się od tragicznych wydarzeń przed jego domem, kiedy doszło do strzelaniny.

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To od Natalii i Adama w 1937 odcinku "M jak miłość" Mikołaj dowie się, że śledztwo policji się zakończyło, że po tym, jak policjantka strzeliła do jego byłej kochanki, Darii (Ada Chełmińska), na szczęście nie usłyszała żadnych zarzutów, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Bo przecież wtedy nie była nawet na służbie, lecz działała w obronie własnej.

Lipiński powie za dużo na temat Natalki przy Adamie w 1937 odcinku "M jak miłość"

Lipiński na początku nowego sezonu "M jak miłość" w 1937 odcinku nie będzie ukrywał, że dręczyły go wyrzuty sumienia, że wpędził Natalkę w kłopoty. W końcu to on zaprosił ją do swojego domu, nie wiedząc, że Daria zakrada się w pobliżu z pistoletem w dłoniach. Czy dyrektor powie za dużo i Adam dowie się o ich randce, która nie doszła do skutku przez strzelaninę?

- Sama się wpędziłam w kłopoty, kiedy wystąpiłam w roli twojego bodyguarda - wykręci się Natalka, żeby narzeczony nie domyślił się prawdy o jej sekretnej schadzce z Mikołajem.

On od razu wyczuje, że może powiedzieć zbyt wiele na temat wydarzeń tamtego wieczoru. Na zakończenie spotkania podziękuje Natalce za uratowanie życia, bo chora psychicznie Daria mogła go przecież zabić.

Dyrektor nie odczepi się od Natalki w następnym sezonie "M jak miłość"

Na tej wpadce Natalki z Lipińskim w następnym sezonie "M jak miłość" wcale się nie skończy, bo dyrektor nie odpuści żadnej okazji, żeby być blisko policjantki. Nie zważając na to, że lada moment bierze ślub z Karskim. W kolejnych odcinkach po wakacjach Mikołaj nie da Natalii spokoju. Nie odczepi się od niej. Pamiętając o tym, jak świetnie się bawili na pierwszej randce i że zapomniała przy nim o Adamie.

Kiedy emisja 1937 odcinka "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Premiera 1937 odcinka "M jak miłość" jest planowana na poniedziałek, 7.09.2026. Tak rozpocznie się kolejny 27 sezon serialu o Mostowiakach.

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