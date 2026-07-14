M jak miłość. Ślub Natalki i Adama zagrożony! Nie powie jej całej prawdy o sobie. Nic nie wie o rodzinie Karskiego - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-14 11:20

Ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg) w "M jak miłość" po wakacjach to jedna z najpilniej skrywanych tajemnic nowego sezonu! Mimo że już w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po przerwie wakacyjnej, przygotowania do ślubu wkroczą decydującą fazę, a narzeczeni wybiorą razem nawet suknię ślubną dla Natalki, to nie wiadomo, czy ostatecznie powiedzą "tak" przed ołtarzem. Zagrożeniem dla ślubu tej pary będzie nie tylko dyrektor Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), ale także rodzinne sekrety Karskiego. Kiedy zaczną ustalać listę gości wypłynie temat rodziny Adama, o której Natalia nic nie wie. Co on przed nią ukrywa?

Czy Natalka i Adam Karski wezmą ślub w nowym sezonie "M jak miłość"? 

Na początku następnego sezonu "M jak miłość" ślub Natalki i Adama Karskiego będzie się zbliżał wielkimi krokami. Od ostatnich wydarzeń w Grabinie, strzelaniny przed domem Mikołaja Lipińskiego minie już kilka tygodni. W 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacjach, nadejdzie kwiecień, więc narzeczeni będą już dopinali ostatniego przygotowania do ślubu i wesela w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Ale czy ceremonia dojdzie do skutku? Czy Natalka i Adam wezmą ślub i będą małżeństwem? 

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Tajemnica rodziny Adama w "M jak miłość". Nie będzie nikogo na liście gości na ślubie 

Nie dość, że przeszkodą do realizacji marzenia Karskiego w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie niezdecydowanie Natalii, która wciąż nie będzie pewna, czy kocha Adama, to jeszcze cieniem na ich wspólnej przyszłości będą się kładła tajemnica rodziny komendanta policji z Lipnicy. Bo kiedy zaczną ustalać listę gości i wejdą na temat rodziny Karskiego, do Natalii dotrze, że tak naprawdę nic nie wie o bliskich przyszłego męża.

Nie poznała ani jego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), nie wie, kim byli rodzice Adama. Na pewno Karski jest sierotą, stracił rodziców i po ich śmierci spędził dwa lata w domu dziecka w Józefowie. Tam wychowała się też Natalka. Ale nie wiadomo, dlaczego dalsi krewni nie przygarnęli Adama. Policjant z Lipnicy wstydzi się swojej przeszłości i nie chce, by ktoś podwładnym się o tym dowiedział. Wiele stracił przez trudne doświadczenia z dzieciństwa... M.in. stanowisko w policji w Gdańsku. 

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Suknia ślubna Natalki przyniesie jej pecha na ślubie z Adamem w "M jak miłość" po wakacjach

W 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu Adam zacznie naciskać na Natalkę nie tylko w sprawie organizacji ślubu, ale także wyboru sukni ślubnej. Będzie chciał iść z ukochaną do salonu, żeby pomóc jej wybrać odpowiednią kreację na ślub. Natalia ostro się temu sprzeciwi, bo uzna, że oglądana przez Adama suknia ślubna przyniesie im pecha.

- Nie żartuj! Mamy XXI wiek, a ty wierzysz w takie przesądny? - zapyta rozbawiony Karski. - Nie chcę dłużej czekać. Ustąpiłem w sprawie terminu ślubu, więc ty też musisz w czymś ustąpić - doda, kiedy Natalia pozostanie nieugięta. 

Przypadkowe spotkanie Natalki i Adama z Lipińskim w 1937 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie Natalka i Adam razem wybiorą suknię ślubną i tego dnia w 1937 odcinku "M jak miłość" dopadnie ich pech. Bo kiedy razem z Hanią (Wiktoria Basik) pójdą do pizzerii, wpadną na Mikołaja Lipińskiego. Zachowanie dyrektora szkoły wobec Natalii wyda się Adamowi mocno podejrzane, kiedy policjanci wspomną o zakończeniu śledztwa po strzelaninie przed jego domem. 

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