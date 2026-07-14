M jak miłość. Ślub Natalki i Adama zagrożony! Nie powie jej całej prawdy o sobie. Nic nie wie o rodzinie Karskiego - ZDJĘCIA

Czy Natalka i Adam Karski wezmą ślub w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na początku następnego sezonu "M jak miłość" ślub Natalki i Adama Karskiego będzie się zbliżał wielkimi krokami. Od ostatnich wydarzeń w Grabinie, strzelaniny przed domem Mikołaja Lipińskiego minie już kilka tygodni. W 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacjach, nadejdzie kwiecień, więc narzeczeni będą już dopinali ostatniego przygotowania do ślubu i wesela w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Ale czy ceremonia dojdzie do skutku? Czy Natalka i Adam wezmą ślub i będą małżeństwem?

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Tajemnica rodziny Adama w "M jak miłość". Nie będzie nikogo na liście gości na ślubie

Nie dość, że przeszkodą do realizacji marzenia Karskiego w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie niezdecydowanie Natalii, która wciąż nie będzie pewna, czy kocha Adama, to jeszcze cieniem na ich wspólnej przyszłości będą się kładła tajemnica rodziny komendanta policji z Lipnicy. Bo kiedy zaczną ustalać listę gości i wejdą na temat rodziny Karskiego, do Natalii dotrze, że tak naprawdę nic nie wie o bliskich przyszłego męża.

Nie poznała ani jego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), nie wie, kim byli rodzice Adama. Na pewno Karski jest sierotą, stracił rodziców i po ich śmierci spędził dwa lata w domu dziecka w Józefowie. Tam wychowała się też Natalka. Ale nie wiadomo, dlaczego dalsi krewni nie przygarnęli Adama. Policjant z Lipnicy wstydzi się swojej przeszłości i nie chce, by ktoś podwładnym się o tym dowiedział. Wiele stracił przez trudne doświadczenia z dzieciństwa... M.in. stanowisko w policji w Gdańsku.

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Suknia ślubna Natalki przyniesie jej pecha na ślubie z Adamem w "M jak miłość" po wakacjach

W 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu Adam zacznie naciskać na Natalkę nie tylko w sprawie organizacji ślubu, ale także wyboru sukni ślubnej. Będzie chciał iść z ukochaną do salonu, żeby pomóc jej wybrać odpowiednią kreację na ślub. Natalia ostro się temu sprzeciwi, bo uzna, że oglądana przez Adama suknia ślubna przyniesie im pecha.

- Nie żartuj! Mamy XXI wiek, a ty wierzysz w takie przesądny? - zapyta rozbawiony Karski. - Nie chcę dłużej czekać. Ustąpiłem w sprawie terminu ślubu, więc ty też musisz w czymś ustąpić - doda, kiedy Natalia pozostanie nieugięta.

Przypadkowe spotkanie Natalki i Adama z Lipińskim w 1937 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie Natalka i Adam razem wybiorą suknię ślubną i tego dnia w 1937 odcinku "M jak miłość" dopadnie ich pech. Bo kiedy razem z Hanią (Wiktoria Basik) pójdą do pizzerii, wpadną na Mikołaja Lipińskiego. Zachowanie dyrektora szkoły wobec Natalii wyda się Adamowi mocno podejrzane, kiedy policjanci wspomną o zakończeniu śledztwa po strzelaninie przed jego domem.

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